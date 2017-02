Nach über zwei Wochen heftiger Waldbrände in Chile ist nach Einschätzung der Regierung Besserung in Sicht. "Der Notstand geht zu Ende. Heute gibt es keine signifikanten neuen Brandherde", sagte Präsidentin Michelle Bachelet. "Wir müssen aber wachsam bleiben. Die Waldbrandsaison dauert noch bis April." Nach Angaben des Innenministeriums kamen bislang elf Menschen bei den Bränden ums Leben, 1.610 Häuser wurden zerstört. Bachelet sprach von der "größten Waldbrandkatastrophe unserer Geschichte".

Die chilenische Regierung will nun mit dem Wiederaufbau beginnen. Bachelet ernannte den Vizebauminister Sergio Galilea zum Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau. Nach Angaben des Finanzministeriums belaufen sich die Schäden auf rund 333 Millionen Dollar (309 Mio. Euro). Seit Juli 2016 wurden durch Brände mehr als 5.860 Quadratkilometer Wald- und Agrarfläche vernichtet, allein seit Anfang des Jahres über 3.700 Quadratkilometer.



Kaum Regen und Temperaturen von knapp 40 Grad hatten immer wieder neue Feuerherde ausbrechen lassen. Die Regierung war mit Löschflugzeugen und Tausenden Einsatzkräften im Einsatz, doch die Flammen weiteten sich rasant aus. Tausende Bewohner mussten umgesiedelt werden, mehrere Dörfer wurden komplett zerstört. Immer wieder wurde Chile zuletzt von Naturkatastrophen getroffen. Die Feuer bedrohten nicht nur Menschen, sondern auch das Klima: Ihr Rauch pustet Unmengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre.



Von den verheerenden Bränden waren besonders der Süden und dünn besiedelte Regionen im Zentrum des Landes betroffen. Der Staatsanwalt der Katastrophenregion O'Higgins, Emiliano Arias, sieht eine Ursache für die Brände in maroden und zu nah an Baumgebieten gelegenen Stromleitungen. Äste peitschten durch den Wind gegen die Leitungen und diese gaben dadurch Funken ab, die das trockene Gras und Laub am Boden entzündet haben könnten. Attackiert wird besonders das Unternehmen Compañia General de Electricidad, das zu 90 Prozent dem spanischen Konzern Gas Natural Fenosa gehört.