Mehrere Hundert Menschen haben in Dresden gegen Neonazis protestiert. Sie stoppten mit einer Sitzblockade auf der Marienbrücke eine Demonstrationen der Rechtsextremen. Als die Neonazis in Sichtweite waren, hätten die Gegendemonstranten "Haut ab, haut ab" gerufen, berichtete die Sächsische Zeitung. Bisher sei es nicht zu weiteren Konfrontationen gekommen. Später hätten die Nazigegner ihre Blockade geräumt. Rechtsextreme demonstrieren regelmäßig anlässlich des Jahrestags der Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945 durch britische und amerikanische Bomber.

Die Marienbrücke ist wieder frei. In Richtung #Dresden Mitte gibt es aber noch Beeinträchtigungen wegen einer laufenden Demo. #dd1102 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 11. Februar 2017

Am Nachmittag versammelten sich etwa 200 Rechtsextreme in der Innenstadt. Anmelder des Aufzuges war der vorbestrafte Neonazi und Holocaust-Leugner Gerhard Ittner aus Franken. Er war im November 2015 vom Landgericht Nürnberg-Fürth wegen Volksverhetzung und Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Für den frühen Abend war noch eine zweite Kundgebung von Dresdner Rechtsextremen angekündigt. Offenkundig gibt es eine Rivalität mit Ittner. Mitorganisator Maik Müller hatte mitgeteilt, dass er die Demo "ortsfremder Personenkreise" für befremdlich halte und eine "Instrumentalisierung der Dresdner Luftkriegstoten für politische Zwecke" ablehne.

Dresden war am 13. Februar 1945 und in den beiden Tagen danach von Luftangriffen alliierter Bomber schwer getroffen worden. Das Zentrum fiel in Schutt und Asche. Bis zu 25.000 Menschen verloren ihr Leben. Jedes Jahr erinnert die Stadt mit verschiedenen Veranstaltungen an die Bombardierung. Am Montag ist unter anderem eine Menschenkette geplant.