In Dresden hat der Februar eine eigene Stimmung. Der Monat ist so eisig und trüb wie anderswo auch. Aber nicht das Wetter, sondern ein anderes Thema beschwert die Stadt: die Erinnerung an die Bombenangriffe vom 13. Februar 1945, bei denen bis zu 25.000 Menschen getötet und große Teile Dresdens zerstört wurden. 72 Jahre später ist das Datum noch immer traumatisch für die Stadt. Bis heute ringt man mit der Trauerarbeit: Wie gedenkt man richtig? Und weil auch der Umkehrschluss seit jeher die Debatten bestimmt: Wer bestimmt, wie falsches Gedenken aussieht?

Auf ein Ritual zumindest hatte man sich in den vergangenen Jahren geeinigt. Am 13. Februar kommen über 10.000 Dresdner im Zentrum zusammen und schließen sich zu einer Menschenkette zusammen. Man hält sich schweigend an den Händen, Kirchenglocken läuten, dann löst sich die Kette auf, und jeder geht wieder seiner Wege. Für eine Weile schien Dresden seinen Frieden mit dem Gedenken gefunden zu haben. Ein Irrtum – nicht die Menschenkette, in die sich auch am kommenden Montag Tausende einreihen werden; vom friedlichen Gedenken aber ist Dresden derzeit weiter entfernt denn je.

Der 13. Februar ist in diesem Jahr Anlass für alten Streit und neuen Zorn zugleich. Für Dimensionen von Aggressionen und Hass, die viele so noch nie erlebt haben, und trotzdem mit einer gewissen Routine parieren. Gezwungenermaßen, weil auch das zum Weitermachen in dieser Stadt gehört, in der seit zweieinhalb Jahren das fremdenfeindliche Pegida-Bündnis demonstriert. In dieser Stadt, die immer wieder zum Austragungsort rechter Skandale wird.

Auch Dirk Hilbert (FDP) hat sich der Strategie des Weitermachens verschrieben. "Wer in Dresden Oberbürgermeister ist, muss eine gewisse Gelassenheit mitbringen", sagt er. "Es bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen uns damit auseinandersetzen: Es ist in unserer Gesellschaft zunehmend opportun geworden, sich mit plumpen Äußerungen zu Wort zu melden. Und da gilt: Wehret den Anfängen." Mit betont ruhiger Stimme erzählt der Oberbürgermeister von seinem aktuellen Alltag – der genauer betrachtet ein permanenter Ausnahmezustand ist.

"Dresden war keine unschuldige Stadt"

Vor dem Haus, in dem Hilbert mit Frau und kleinem Sohn lebt, patrouillieren gerade rund um die Uhr Polizisten. Eine Vorsichtsmaßnahme, denn der Politiker wurde Zielscheibe von Hetze und Morddrohungen. Hintergrund der Eskalation war diese Äußerung Hilberts in einem Zeitungsinterview: "Es gibt immer noch Versuche, die Geschichte umzudeuten und Dresden in einem Opfermythos dastehen zu lassen. Dresden war keine unschuldige Stadt." Neu sind solche Aussagen nicht. Schon vor Jahren hatte sich die Arbeitsgemeinschaft 13. Februar, der neben Hilbert auch Mitglieder anderer Parteien und Akteure der Stadt angehören, die öffentliche Debatte um diesen Aspekt erweitert.

Dresden - Rechter Hass gegen Kunst Vor der Frauenkirche kam es bei der Einweihung einer Kunstinstallation zu Pöbeleien rechter Demonstranten. Auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert war Ziel von Anfeindungen. © Foto: ZEIT ONLINE

In rechten Netzwerken und Parteien wird das nun neu skandalisiert. "Herr Hilbert, Sie widern uns an", verkündete die Junge Alternative Dresden auf ihrer Facebookseite. In den Kommentaren liest man unter anderem: "Hilbert pflegt den Schuldkult" und "Es erstaunt mich doch arg, dass der Dreckskerl noch nicht gelyncht wurde." Jens Maier, Dresdner Richter und AfD-Mitglied, veröffentlicht: "Mit der Aussage, Dresden sei keine unschuldige Stadt gewesen, lässt Oberbürgermeister Hilbert die Maske des bürgerlichen Politikers fallen und entlarvt sich endgültig als unwürdiger Bürgermeister dieser Stadt. Es braucht keine Politiker, die sich für die eigenen Opfer schämen und ihnen nachträglich ins Grab spucken."

Aggressiv ist die Stimmung nicht nur im Internet, sondern auch draußen im echten Leben, im Dresdner Stadtzentrum, in dem über das Gedenken tumultartig gestritten wird. Vor einem Kunstwerk, das für die einen "spektakulär", für die anderen "entartete Kunst" ist. "Monument" heißt die Installation des Künstlers Manaf Halbouni: drei rostige Busse, hochkant aufgestellt, direkt vor der Frauenkirche.



Inspirieren ließ sich der syrisch-deutsche Künstler von einer Busblockade, die vor zwei Jahren während Angriffen auf Aleppo aufgebaut wurde. "Ich habe die Bilder damals gesehen und gedacht: Wahnsinn, was Menschen tun, um sich vor Angriffen zu schützen", sagt Halbouni. In seiner künstlerischen Bearbeitung zieht er Verbindungen zu Dresdner Zivilisten, die sich 1945 ebenfalls vor Angriffen schützen mussten. Insofern versteht sich sein "Monument" auch als Mahnmal für Dresdens Bomben-Opfer.