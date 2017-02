Ralf S. schweigt. Doch die Ermittler sind sich sicher: Er hat vor mehr als 16 Jahren am S-Bahnhof Düsseldorf-Wehrhahn eine Rohrbombe ferngezündet – genau in dem Moment als eine Gruppe sogenannter Kontingentflüchtlinge vorbeilief. Endlich sind die Ermittler überzeugt, ihm die Tat auch nachweisen zu können. Am Dienstag wurde der Mann festgenommen.



Der ehemalige Militariahändler aus der rechten Szene geriet nach dem Anschlag am 27. Juli 2000 schon früh unter Verdacht. Ein rassistisches Motiv lag nahe, aber Polizei und Staatsanwaltschaft gingen auch ganz anderen Theorien nach.

Ein Jahr nach der Explosion an dem Bahnhof, der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte schon seinen "Aufstand der Anständigen" gegen rechts ausgerufen, schrieb die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft einen internen Zwischenbericht über die Ermittlungen. Es herrsche "die Auffassung vor, wonach eine Begehung durch Neonazis als eher unwahrscheinlich anzusehen ist", heißt es da. Der Akte zufolge sind es drei Haupttheorien, die "mit gleicher Intensität" verfolgt würden: rechte Gewalt, ein "verrückter Einzeltäter" und die osteuropäische Mafia.

Anders als etwa nach dem Nagelbombenanschlag in der Kölner Keupstraße 2004, der heute dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zugeschrieben wird, wurden Hinweise auf einen rechten Täter damals durchaus ernst genommen – auch in der Öffentlichkeit. Die zehn Opfer des Bombenanschlags stammten aus der ehemaligen Sowjetunion, sechs von ihnen gehörten zur jüdischen Gemeinde. Sie kamen von einem Deutschkurs. Durch die Splitter des in einer Plastiktüte an einem Geländer versteckten Sprengsatzes wurden sie teils schwer verletzt. Eine junge Frau verlor ihr ungeborenes Kind.

Aber auch Thesen zu einem islamistischen Hintergrund oder einem Bezug zu den Hells Angels wurden von der Polizei verfolgt, die schließlich allen Hinweisen nachgehen soll.



Doch scheint es so, als habe es damals Spuren in die rechte Szene gegeben, die nicht hartnäckig genug verfolgt wurden.



Der Anschlag wurde ab 2014 von einer neuen Ermittlungskommission wieder aufgerollt. Deren Leiter, Udo Moll, berichtet nun von einem Vorfall, dem die Polizei erst heute Bedeutung beimisst: Etliche Monate vor dem Anschlag im Jahr 2000 bedrohten zwei Neonazis mehrfach Schüler einer Sprachschule. Sie besuchten eine Dependance der Schule, in der auch die späteren Opfer Deutsch lernten. Als die Bedrohten sich gemeinsam am Fenster zeigten, um die Rechten einzuschüchtern, seien die beiden Neonazis verschwunden – im Laden von S. schräg gegenüber. Es könnte für die Männer in Ledermänteln und Springerstiefeln eine Demütigung gewesen sein, glaubt die Polizei heute. Einen möglichen "Motivauslöser" nennt Moll die Geschehnisse inzwischen. Die beteiligten Neonazis wurden aber nie ermittelt.

Nazis propagierten Terrorkonzepte

In der rechten Szene Düsseldorfs war S. zu dieser Zeit kein Unbekannter. Er soll Kontakt zur örtlichen Kameradschaft gehabt haben und sein damaliger Militarialaden ganz in der Nähe des Tatorts galt als Treffpunkt von Neonazis.



Der Anschlag fiel in eine Zeit, in der Neonazis in Deutschland über rechte Terrorkonzepte diskutierten, in der sie einen "führerlosen Widerstand", Bewaffnung und Anschläge ohne Bekennerschreiben propagierten. So erschoss der Dortmunder Neonazi Michael Berger im Juni 2000 drei Polizisten. Im September des gleichen Jahres begann die Mordserie des NSU mit den Schüssen auf Enver Şimşek in Nürnberg.

Gegen eine Tat aus der Naziszene sprach zu jener Zeit, dass Vernehmungen von Aussteigern und Telefonüberwachungen keine Hinweise lieferten. So zumindest ist es in dem Zwischenbericht der Staatsanwaltschaft aus dem Jahr 2001 notiert. Hinweise auf S. hatten die Ermittler zwar, auch hatten sie den Mann verhört und seine Wohnung durchsucht. Aber es gelang eben nicht, dem ehemaligen Zeitsoldaten die Tat nachzuweisen.