Im nordfranzösischen Atomkraftwerk Flamanville hat sich am Morgen gegen 10 Uhr eine Explosion ereignet. Ein Verstrahlungsrisiko bestehe aber nicht, teilte die zuständige Präfektur mit. Die Explosion ereignete sich demnach außerhalb des atomaren Bereichs.

Explosion à la centrale de Flamanville (Manche), "pas de risque nucléaire", annonce la préfecture #AFP pic.twitter.com/OGfix1ZC7l — Agence France-Presse (@afpfr) 9. Februar 2017

Durch die Explosion soll niemand schwer verletzt worden sein, teilte die Präfektur weiter mit. Fünf Mitarbeiter des Akw hätten sich aber leichte Vergiftungen zugezogen.



Flamanville ist eine Gemeinde im Départment Manche, in der Normandie. In der Stadt stehen zwei Reaktoren, ein dritter wird dort gebaut. Nach dem Vorfall am Morgen wurde ein Reaktor heruntergefahren. Ein Vertreter der zuständigen Behörde sagte: "Es handelt sich um einen bedeutsamen technischen Vorfall, aber nicht um einen Atomunfall."