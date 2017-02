Auch in der Nacht auf Donnerstag hat es wieder Tumulte und gewaltsame Ausschreitungen in Vororten von Paris gegeben. 26 Menschen seien in der Region Seine-Saint-Denis – einer Region, in der viele Migranten und Arbeiter leben – nordöstlich der französischen Hauptstadt festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Erneut seien Autos in Brand gesetzt und andere Gewalttaten verübt worden, hieß es.



Auslöser für den Zorn ist die mutmaßliche Polizeigewalt gegen einen Schwarzen. Vergangene Woche hatten Polizisten den 22-Jährigen, den sie des Drogenhandels verdächtigten, festgenommen und dabei mit einem Schlagstock schwer verletzt. Der junge Mann musste operiert werden und ist zwei Monate lang arbeitsunfähig geschrieben.

Seit der Fall bekannt geworden war, gab es bereits in mehreren Vororten nordöstlich der französischen Hauptstadt nächtliche Randale mit in Brand gesetzten Autos. Der Verletzte appellierte an die Bewohner seiner Pariser Vorstadt, die Polizei "nicht zu bekriegen". Präsident François Hollande besuchte ihn am Krankenbett und lobte ihn für sein Verhalten.



Frankreichs Premierminister Bernard Cazeneuve hat ein hartes Vorgehen gegen die Täter angekündigt. Gegen die vier beteiligten Sicherheitskräfte wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, gegen einen von ihnen wegen Vergewaltigung. Sie sind vom Dienst suspendiert.