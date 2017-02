Israel hat dem Regionaldirektor von Human Rights Watch (HRW), Omar Shakir, die Arbeitserlaubnis verweigert. Zur Begründung führte das Innenministerium an, dass die Menschenrechtsorganisation "palästinensische Propaganda" betreibe, teilte Human Rights Watch mit.

Die Menschenrechtsorganisation hatte bereits vor etwa sechs Monaten um die Arbeitserlaubnis für Shakir gebeten. In einem Brief an HRW teilte das israelische Innenministerium nun mit, dass die Berichte der Organisation "Politik im Dienst palästinensischer Propaganda" seien. Der Entschluss, Shakir das Arbeitsvisum nicht zu gestatten, basiere auf einer Empfehlung des israelischen Außenministeriums.

Der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Emmanuel Nahschon, nannte Human Rights Watch eine "offenkundig feindselige antiisraelische Organisation". Die Berichte hätten das einzige Ziel, "Israel zu schaden, mit keinerlei Berücksichtigung der Wahrheit oder Realität". Es gebe keinen Grund, einer Person oder einer Organisation ein Arbeitsvisum zu erteilen, die dem Land Schaden zufügen wolle. "Wir sind keine Masochisten und es gibt keinen Grund, dass wir dies weiterhin tun sollten", sagte Nahschon.



Human Rights Watch verurteilte die Entscheidung in einer Stellungnahme. Es stelle sich die Frage, ob Israel sich zu grundlegenden demokratischen Werten bekenne. "Es ist enttäuschend, dass die israelische Regierung nicht in der Lage oder nicht willens ist, zwischen berechtigter Kritik der eigenen Politik und bedrohlicher politischer Propaganda zu unterscheiden."

Berichte gegen Israel und Palästinenser

HRW hat eine Serie von Berichten veröffentlicht, in der Israel stark kritisiert wird. Die Organisation warf dem Land unter anderem vor, während der Kämpfe gegen Hamas-Extremisten im Gazastreifen im Sommer 2014 Kriegsverbrechen begangen zu haben. Israel hatte die Erkenntnisse des Berichts entschieden zurückgewiesen.



Die Menschenrechtsorganisation hat auch Berichte veröffentlicht, in denen die Palästinenser kritisiert werden. Im vergangenen Jahr warf die Gruppe der international unterstützten Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland und der rivalisierenden Hamas im Gazastreifen vor, Journalisten und Aktivisten willkürlich festzunehmen.

Shakir ist US-amerikanischer Staatsbürger irakischer Abstammung. Der an der Standford University in Kalifornien ausgebildete Jurist hat bereits Menschenrechtsarbeit in Ägypten, Pakistan und im US-Gefangenenlager Guantanamo geleistet. In einer E-Mail bezeichnete er die Entscheidung des israelischen Innenministeriums als einen Schock. "Human Rights Watch als Propagandisten und unechten Menschenrechtsverfechter zu brandmarken, stellt Israel in die Gesellschaft von schwer repressiven Staaten wie Nordkorea, Iran und Sudan", schrieb Shakir. Auch dort ist es Human-Rights-Watch-Mitarbeitern nicht gestattet, vor Ort zu arbeiten.

Dem israelischen Außenministerium zufolge sind ausschließlich die Aktivitäten von HRW ausschlaggebend für die Entscheidung. Die Verweigerung der Arbeitserlaubnis habe nichts mit der Staatsangehörigkeit Shakirs zu tun, hieß es.