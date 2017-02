Der inhaftierte russische Politaktivist Ildar Dadin soll nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs freigelassen werden. Dadin werde zudem das Recht auf Rehabilitierung zugestanden, wie das Gericht der Agentur Interfax zufolge entschied. Dagegen könne keine Berufung eingelegt werden. Dadins Anwältin erwartet, dass ihr Mandant frühestens am Montag freikommen wird.

Der 34-Jährige war 2015 zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er wiederholt an nicht genehmigten Demonstrationen teilgenommen hatte. Entscheidend dafür war ein Gesetz von 2014, das die mehrfache Teilnahme an solchen Kundgebungen unter Strafe stellt. Dadin hatte unter anderem gegen Wladimir Putin, den Krieg in der Ukraine und die Inhaftierung der ukrainischen Pilotin Nadija Sawtschenko protestiert.

Der Fall hatte internationale Kritik ausgelöst. 2016 hatte Dadin aus einem Straflager in Karelien geschrieben, er würde vom Wachpersonal systematisch misshandelt. Daraufhin verlegte die Justiz ihn in ein Lager in Sibirien. Seine Briefe hatten eine Diskussion über die Zustände in russischen Gefängnissen ausgelöst.