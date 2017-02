12/12

Als die ehemalige amerikanische First Lady in Saudi-Arabien den neuen König Salman traf, tat sie es mit wehendem Haar. Auch Ursula von der Leyen weigerte sich, sich in Saudi-Arabien zu verhüllen. Warum machen es nicht alle so? In Saudi-Arabien sind nichtmuslimische Frauen gar nicht verpflichtet, die Haare zu verstecken wie im Iran. Allerdings müssen auch sie Arme und Beine verhüllen – woran sich Michelle Obama hielt.