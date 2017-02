Der israelische Militärsanitäter Elor Azaria muss für eineinhalb Jahre ins Gefängnis. Das hat das Militärgericht in Tel Aviv verkündet. Azaria hatte im März vergangenen Jahres einem am Boden liegenden palästinensischen Angreifer in den Kopf geschossen. Der Fall hatte internationale Aufmerksamkeit erregt. Ein Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Betselem hatte die Tat gefilmt und das Video öffentlich gemacht.



Azaria war bereits Anfang Januar von dem Gericht wegen Totschlag verurteilt worden, das Strafmaß war damals allerdings noch offen geblieben. Die Höchststrafe für Totschlag liegt bei 20 Jahren Haft, die Anklage hatte drei bis fünf Jahre gefordert. Azaria hatte auf nicht schuldig plädiert.



Azaria war zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt. Er hatte vor dem Militärgericht in Tel Aviv ausgesagt, er habe befürchtet, dass der Palästinenser noch einen Sprengstoffgürtel unter seinem Mantel trage. Azarias Anwalt sagte, sein Mandant habe sich lediglich selbst verteidigt, der Angreifer sei zudem schon vor dem Schuss tot gewesen. Die Anklage hingegen argumentierte, Azaria habe aus Rache für seinen verletzten Kameraden gehandelt. Der Attentäter hatte zuvor einen anderen Soldaten mit einem Messer verletzt.



Zweifel an Azarias Aussage

Die Vorsitzende Richterin hatte Zweifel an Azarias Aussage, die ausweichend und "sich immer wieder verändernd" gewesen sei. Der Schuss aus Azarias Waffe sei für den Palästinenser tödlich gewesen. Der Mann sei "unnötigerweise" erschossen worden, sagte die Richterin.

Premierminister Benjamin Netanjahu hatte gemeinsam mit anderen politischen Hardlinern eine Begnadigung des Soldaten gefordert. Militäroffiziere, die bei der Tat ethische Regeln verletzt sahen, werteten den Schuldspruch gegen Azaria hingegen als Erfolg.



Das Urteil hatte für einen tiefen Riss in der israelischen Gesellschaft gesorgt, in der der Militärdienst verpflichtend ist und junge Soldaten große Unterstützung genießen. In Israel und weltweit ist es selten, dass ein Militärgericht einen Soldaten wegen einer tödlichen Handlung verurteilt. Anhänger des Soldaten hatten den zuständigen Richtern wegen der Verurteilung mit Mord gedroht, diese wurden daher unter Schutz gestellt.

Unterstützer Azarias demonstrieren vor Gericht

Nach seiner Verurteilung wegen Totschlags hatte Azarias Familie den israelischen Rechtsanwalt Joram Scheftel angeheuert, damit dieser das Verteidigungsteam anführt. Scheftel wurde international bekannt, als er 1993 vor Israels Höchstem Gericht eine Aufhebung des Todesurteils gegen den NS-Verbrecher John Demjanjuk erreichte. Es konnte damals nicht einwandfrei nachgewiesen werden, dass Demjanjuk mit dem berüchtigten SS-Wachmann "Iwan der Schreckliche" identisch war. Israel schob Demjanjuk danach in die USA ab.



Auch in der Öffentlichkeit hatte Azaria viel Unterstützung erhalten, von einigen wurde er wie ein Held gefeiert. Viele Israelis betrachten ihn als einen Sündenbock für eine fehlgeleitete Elite.



Der Streit um den Soldaten trug zum Rücktritt von Verteidigungsminister Mosche Jaalon bei, einem Ex-Militärchef, der sich auf die Seite des Militärs geschlagen hatte. Nachfolger Avigdor Lieberman besuchte Azaria im Gericht, bevor er seinen neuen Posten angenommen hatte. Seitdem hat Lieberman seine Unterstützung für Azaria nach und nach zurückgenommen und erklärt, das Land müsse das Gerichtsurteil akzeptieren.

Vor dem Gericht hatten sich am Dienstag Unterstützer des Soldaten versammelt. Manche von ihnen schwenkten Banner, auf denen "Tod den Terroristen" stand. Azaria hatte den Gerichtssaal lächelnd betreten. Er wurde von Applaus seiner Freunde und Verwandten begrüßt.