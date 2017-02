Bei einem Protestmarsch in Tel Aviv haben 1.000 Menschen die Regierung dazu aufgefordert, den illegalen Abriss arabischer Häuser zu beenden. Angeführt wurde die Kundgebung von Abgeordneten der oppositionellen Merez-Partei und der Vereinten Liste, einem Bündnis mehrheitlich arabischer Parteien.



Der Protest richtete sich gegen die Praktik der Regierung von Benjamin Netanjahu, Häuser von Arabern zu zerstören. Im vergangenen Monat hatte der Abriss von Häusern im Beduinendorf umm al-Heiran die Spannungen angefacht.



Nachdem Streitkräfte mit der Räumung des Dorfes begonnen hatten, raste ein 50-jähriger Dorfbewohner mit einem Wagen in eine Gruppe von Polizisten, die die Abrissarbeiten absichern sollten. Dabei wurde ein Polizist getötet. Der Angreifer wurde erschossen.

Die Polizei teilte mit, dass es sich bei dem 50-jährigen Angreifer um einen Aktivisten der Islamischen Bewegung gehandelt habe. Er könnte bei seinem Unterfangen vom Gedankengut des "Islamischen Staates" beeinflusst gehandelt haben. Die Dorfbewohner widersprachen dem vehement: Ihren Angaben nach handelte es sich bei dem Mann um einen allseits respektierten Lehrer.

Umstrittene Räumung der Siedlung Amona

Viele Siedler beklagten auch, dass die Zerstörung von Häusern nun durchgesetzt werde, um jüdische Siedler wegen der Räumung der illegalen Siedlung Amona im Westjordanland zu besänftigen. Am vergangenen Mittwoch hatte die israelische Polizei die Räumung der umstrittenen Siedlung Amona begonnen. Die Siedlung liegt auf palästinensischem Privatland.



Zwei Tage zuvor hatte die israelische Armee die Siedler in Amona aufgefordert, innerhalb von 48 Stunden ihre Häuser zu verlassen. Eine entsprechende Verfügung ist laut Medienberichten bereits am Montag ausgehängt worden, nachdem das Oberste Gericht in Jerusalem angeordnet hatte, den Ort mit seinen etwa 300 Einwohnern bis zum 8. Februar zu räumen.

Die Regierung versucht bisher ohne Erfolg, alternative Standorte für die dort Beheimateten zu finden. Derzeit berät die Knesset auch über ein umstrittenes Gesetz, wonach in ähnlichen Fällen Israel die palästinensischen Landbesitzer finanziell entschädigen soll, um den Verbleib der jüdischen Siedler zu garantieren. Alternativ könnte Israel den Palästinensern andere Grundstücke anbieten.

"Angst, Rassismus und Hass gegen die Anderen"

Beim Großteil der 1.000 Protestierenden am Samstag handelte es sich um israelische Araber. Diese sind Nachkommen von Palästinensern, die nach der Gründung Israels 1948 im Land geblieben sind. Sie beklagten, dass der israelische Staat es Arabern so gut wie unmöglich mache, Baugenehmigungen für ihre Siedlungen zu erhalten.

Der Merez-Abgeordnete Michal Rosin warf Regierungsmitgliedern vor, für ihre eigenen politischen Zwecke Lügengeschichten von "Angst, Rassismus und Hass gegen die Anderen" zu schaffen.