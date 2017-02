Das Risiko, das ein notdürftig errichteter Abflusskanal im Oroville-Stausee in Kalifornien zusammenbricht, hat sich deutlich reduziert. Die Anwohner der Region rund um den Damm können daher in ihre Häuser zurückkehren. Die Polizei hob die Evakuierungsanordnung auf. Aus dem Stausee sei genug Wasser gepumpt worden, der Abflusskanal könne die Wassermassen eines herannahenden Sturms auffangen. Die Menschen sollten allerdings in Alarmbereitschaft bleiben, falls sich die Situation wieder ändere.



An dem beschädigten Abflusskanal des riesigen Wasserreservoirs drohte ein Kollaps. Nach tagelangen Regenfällen war der 235 Meter hohe Damm des Oroville-Stausees an seine Belastungsgrenze gestoßen. Die Behörden hatten am Sonntag fast 200.000 Menschen in den umliegenden Bezirken aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Zahlreiche Notunterkünfte wurden bereitgestellt. Der Damm befindet sich rund 240 Kilometer nordöstlich von San Francisco.

Nach Angaben der Behörden werden nun brüchige Stellen in dem Überlauf repariert und die Anlage befestigt. Dazu rücken Helfer mit schweren Steinblöcken an, die teilweise mit Hubschraubern am Rand des Staubeckens abgelegt werden.

Gleichzeitig wird rund um die Uhr durch einen Hauptkanal Wasser aus dem Stausee abgelassen, um den hohen Wasserspiegel zu senken. Auf diese Weise soll in dem Staubecken Raum geschaffen werden, um neue Niederschläge aufzunehmen.

Für die nächsten Tage sind weitere Regenfälle angekündigt, die die Abflusskanäle erneut belasten könnten. Nach wochenlangen Stürmen in Kalifornien sind viele Seen und Wasserreservoire bis an den Rand gefüllt.