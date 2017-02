Der Karneval wird in diesem Jahr unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. In Köln dürfen am Karnevalssonntag und am Rosenmontag nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt keine Lastwagen über 7,5 Tonnen in die Innenstadt fahren. Auch Düsseldorf hat ein solches Fahrverbot verhängt. Zudem werden Bauschuttcontainer als Schutz vor Attentaten mit Lastwagen aufgestellt.



Sowohl in Köln als auch in Düsseldorf will die Polizei Beamte mit Maschinenpistolen einsetzen. Es gebe zwar keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung, aber ein "abstraktes Sicherheitsrisiko", hieß es.



In Mainz werden Spezialeinsatzkräfte und Hubschrauber in Bereitschaft gehalten. An Plätzen wie vor dem Mainzer Hauptbahnhof wird eine Videoüberwachung eingerichtet.

Für kleinere Karnevalsvereine wird es immer schwieriger, die verschärften Sicherheitsauflagen zu erfüllen. Deswegen fallen in diesem Jahr auch Veranstaltungen aus.