Fast eine halbe Million Menschen haben in Rumänien nach Schätzungen einheimischer Medien bei landesweiten Demonstrationen den Rücktritt der sozialliberalen Regierung gefordert. Allein in Bukarest gingen demnach etwa 250.000 Menschen auf die Straße. Die Metrostation am Platz des Regierungssitzes wurde vorsichtshalber geschlossen, um Gedränge in den Unterführungen zu vermeiden. In mindestens 20 weiteren Städten gab es Kundgebungen mit jeweils Tausenden oder Zehntausenden Demonstranten.

Am Samstag hatte Ministerpräsident Sorin Grindeanu angekündigt, eine Eilverordnung zurückzunehmen, die den Kampf gegen Korruption eingeschränkt hätte. Dafür hatten zuvor täglich durchschnittlich 200.000 Menschen demonstriert, es waren die größten Massenkundgebungen seit dem Sturz des Diktators Nicolae Ceausescu 1989. Laut dem neuen Dekret soll unter anderem Amtsmissbrauch nur noch dann mit Gefängnis bestraft werden, wenn der Streitwert über umgerechnet 44.000 Euro liegt. Die Kehrtwende begründete Grindeanu damit, dass er eine Spaltung des Landes verhindern wolle.

Obwohl die Demonstranten damit eines ihrer Ziele erreicht hatten, protestierten sie weiter. In Bukarest und anderen Städten sangen die Menschen die Nationalhymne. Im westrumänischen Timișoara (Temeswar) und im nordostrumänischen Iași beteten die Demonstranten das Vaterunser im Chor. In Ploiești, 60 Kilometer nördlich von Bukarest, knieten rund 3.000 Demonstranten vor dem Sitz der regierenden Sozialdemokratischen Partei (PSD) nieder, um den Rücktritt der Regierung zu erflehen, berichtete die Nachrichtenagentur Mediafax.



Zwischen rumänischen Flaggen, EU-Flaggen und Protestschildern hielten viele Teilnehmer ihre leuchtenden Smartphones hoch. Die Demonstranten riefen "Rücktritt" und "Diebe". Grindeanu lehnte in einem Fernsehinterview einen Rücktritt ab. Er habe eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die seine Partei bei der Parlamentswahl am 11. Dezember gewählt hätten.

Der Parteichef der regierenden PSD, Liviu Dragnea, warf der Opposition vor, die Regierung stürzen zu wollen. "Wenn die Demonstrationen nach der Rücknahme des Dekrets weitergehen, dann wird klar, dass es sich um einen nach den Parlamentswahlen (im Dezember) geschmiedeten Plan handelt", um die Regierung zu stürzen, sagte er.

Vor dem Präsidentensitz in Bukarest versammelten sich am Sonntag rund 1.200 Anhänger der Regierung. Sie riefen den konservativen Staatspräsidenten Klaus Iohannis zum Rücktritt auf, der dem gegnerischen Mitte-rechts-Lager angehört. Auf Transparenten nannten sie ihn einen "Verräter".