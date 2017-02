Mexikanische Schüler, Studenten und Politiker haben in der Stadt Ciudad Juárez gegen US-Präsident Donald Trump demonstriert. Etwa 1.500 Menschen bildeten eine Menschenkette an den Ufern des Rio Grande. Damit wollen sie ein Zeichen gegen die Mauerbaupläne von Donald Trump setzen.



"Hand in Hand zeigen wir die nationale Einheit, die keinen Unterschied zwischen Menschen macht", sagte der Senator Armando Ríos Piter. "Mexiko ist mehr als eine Mauer." Der Bürgermeister von Ciudad Juárez, Armando Cabada, sagte: "Die Menschenkette zeigt, dass die Grenzregion geeinter denn je ist." Auch der Bürgermeister der Nachbarstadt El Paso in den USA beteiligte sich an dem Protest: "Wir sind eine Stadt", sagte Oscar Leeser. Auch in der Grenzstadt Tijuana war eine Menschenkette geplant.



Bereits am Montag war es in verschiedenen mexikanischen Städten zu Großdemonstrationen gegen die Politik des US-Präsidenten gekommen. Etwa 20.000 Demonstranten trafen sich in Mexiko-Stadt, sie forderten von dem US-Präsidenten mehr Respekt vor ihrem Land. Die überwiegend in weiß gekleideten Demonstranten riefen in Sprechchören: "Wir wollen Brücken, keine Mauern."

Infografik: Wo die Grenze zwischen Mexiko und den USA verläuft 100 km Karten­ausschnitt Los Angeles Pazifik SAN DIEGO Tijuana USA Yuma Auf 1.130 km Länge stehen Zäune oder andere Barrieren (rot eingefärbt) Autos stauen sich am Grenzübergang in Tijuana Phoenix MexiKo TuCSon Es gibt 48 Grenz­übergänge zwischen den USA und Mexico Rio Grande Metallzaun an der Grenze in Nogales Ciudad Juárez Chihuahua Der natürliche Verlauf des Rio Grande bestimmt die Grenzlinie und erschwert eine lückenlose Überwachung Eagle Pass San Antonio Grenzübergang in Laredo/Texas Reynosa Houston Golf von Mexico 100 km Los Angeles Karten­ausschnitt Pazifischer Ozean SAN DIEGO Tijuana Vereinigte Staaten Yuma Autos stauen sich am Grenzübergang in Tijuana Auf knapp 1.130 km der Grenze stehen bereits Zäune oder andere Barrieren (rot eingefärbt) Phoenix MexiKo TuCSon Es gibt 48 Grenz­übergänge zwischen den USA und Mexico Metallzaun an der Grenze in Nogales Rio Grande Ciudad Juárez Chihuahua Der natürliche Verlauf des Rio Grande bestimmt die Grenzlinie und erschwert eine lückenlose Überwachung Eagle Pass San Antonio Grenzübergang in Laredo/Texas Reynosa Houston Golf von Mexico + Komplette Grenze einblenden

Im Wahlkampf hatte der Republikaner Trump angekündigt an der Grenze zu Mexiko eine Mauer errichten zu wollen. Damit sollen laut Trump illegale Einwanderung und Droggenschmuggel gestoppt werden. Er hatte Mexikaner im Wahlkampf zudem immer wieder pauschal als "Vergewaltiger und Kriminelle" bezeichnet.

Das Megaprojekt an der 3.200 Kilometer langen Grenze dürfte Schätzungen zufolge etwa 20 Milliarden US-Dollar kosten. Trump will, dass Mexiko für das Bauwerk zahlt. Im Streit um die Finanzierung der Mauer war ein geplantes Treffen zwischen Trump und Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto zuletzt geplatzt.