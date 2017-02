Die französischen Behörden haben nach eigenen Angaben einen islamistisch motivierten Terroranschlag im Land verhindert. Nach Angaben von Innenminister Bruno Le Roux nahmen Fahnder im südfranzösischen Montpellier und in zwei umliegenden Orten vier Verdächtige fest, unter ihnen eine 16-Jährige.



Drei der Verdächtigen sollen einen Anschlag geplant haben, Reuters zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass er in Paris verübt werden sollte. Die Verdächtigen wurden festgenommen, nachdem sie das Lösungsmittel Azeton gekauft hatten. Azeton ist ein Bestandteil des Sprengstoffs TATP, der sich relativ einfach herstellen lässt. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden nach Polizeiangaben "mehrere Dutzend Gramm TATP in unterschiedlichen Herstellungsstadien" sowie Azeton, das ebenfalls bei der Herstellung von TATP verwendete Wasserstoffperoxid und Schutzhandschuhe gefunden. TATP war auch bei den Pariser Terroranschlägen verwendet worden, bei denen im November 2015 130 Menschen getötet wurden.

Die 16-Jährige war den Behörden in sozialen Netzwerken aufgefallen. Sie soll dort den Wunsch geäußert haben, ins syrisch-irakische Kriegsgebiet zu ziehen oder in Frankreich einen Anschlag zu verüben. In einem Video habe sie sich zur Terrormiliz "Islamischer Staat" bekannt, berichtet franceinfo unter Berufung auf Polizeiquellen. Einer ihrer "Mentoren" soll einer der Festgenommenen sein. Dieser wollte sich der Polizei zufolge womöglich "in die Luft sprengen". Er war dem französischen Inlandsgeheimdienst DGSI bekannt.

Der Innenminister sprach von einem erfolgreichen Einsatz, der es nach ersten Erkenntnissen erlaubt habe, einen "unmittelbar bevorstehenden Anschlag auf französischem Boden zu vereiteln". Erst vor einer Woche war ein 29 Jahre alter Ägypter am Pariser Louvre festgenommen worden, nachdem er vier patrouillierende Soldaten mit Macheten attackiert hatte.

Die Behörden in Frankreich sind weiter in höchster Alarmbereitschaft. Seit Anfang 2015 sind bei einer Serie islamistischer Anschläge mehr als 230 Menschen getötet worden. Nach wie vor gilt der Ausnahmezustand, mit dem Behörden bei der Verfolgung von Verdächtigen mehr Kompetenzen haben.