Die französischen Ermittler haben einen 29-jährigen Ägypter als mutmaßlichen Täter des Angriffs an diesem Vormittag in der Nähe des Pariser Louvre identifiziert. Nach Angaben von Generalstaatsanwalt François Molins sei die Identität des Mannes zwar noch nicht abschließend geklärt, weil noch eine "formelle" Bestätigung fehlt. Dennoch gehe seine Behörde von diesem Mann als mutmaßlichem Täter aus. Das im Visa-System hinterlegte Foto passe zum Angreifer.

Frankreich - Möglicherweise Terrorangriff am Pariser Louvre vereitelt Ein Soldat habe auf einen mit einer Machete bewaffneten Mann geschossen, teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Der mutmaßliche Angreifer sei durch die Schüsse schwer verletzt worden.

Wie Molins weiter ausführte, soll der 29-jährige Verdächtige am 26. Januar mit einem in Dubai ausgestellten Touristenvisum zum Pariser Flughafen Charles de Gaulle geflogen sein. In der französischen Hauptstadt habe er sich dann zwei Tage später für insgesamt 680 Euro zwei Macheten in einem Waffenladen gekauft. Mit den 40 Zentimeter langen Waffen – eine in jeder Hand und laut Molins bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit einem Totenkopf – griff er dann eine Soldatenpatrouille nahe des Louvre-Museums an und schrie "Allahu Akbar" (Gott ist groß). Einer der angegriffenen Soldaten eröffnete mit seinem Sturmgewehr das Feuer auf den Mann und verletzte ihn schwer.

Der Generalstaatsanwalt sprach von einer "terroristischen Aktion" eines "sehr entschlossenen" Angreifers. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte der Mann, der zuletzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten wohnhaft war, bereits im vergangenen Oktober einen Antrag auf ein Touristenvisum für Frankreich gestellt. "Die Ermittlungen müssen nun zeigen, ob der Mann allein gehandelt hat oder womöglich einen Auftrag ausführte", sagte Molins. Am Nachmittag hatten Beamte bereits eine Wohnung in der Nähe des Champs-Élysées durchsucht, wo sich der Verdächtige eingemietet haben soll. Dort stellten die Ermittler seinen Reisepass sicher.

Am Rande des EU-Gipfels auf Malta hatte Staatschef François Hollande gesagt, es gebe "kaum Zweifel" am "terroristischen Charakter" der Attacke. Ähnlich äußerte sich Premierminister Bernard Cazeneuve. Inzwischen ermittelt die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft unter anderem wegen versuchten Mordes im Zusammenhang mit einem terroristischen Unterfangen.

Seit Anfang 2015 kam es in Frankreich zu einer Reihe von islamistischen Anschlägen, bei denen insgesamt 238 Menschen getötet wurden. Allein 130 Menschen starben am 13. November 2015, als mehrere Attentäter an verschiedenen Orten in Paris das Feuer auf Besucher von Bars und Restaurants sowie eines Rockkonzerts eröffneten. Zuletzt töteten zwei Islamisten im Juli 2016 in der nordfranzösischen Stadt Saint-Etienne-du-Rouvray einen katholischen Priester.



Seit 2015 gilt in Frankreich der Ausnahmezustand und die Regierung hat die höchste Terror-Warnstufe ausgerufen. So patroullieren in der französischen Hauptstadt vielerorts Soldaten, unter anderem an Touristenattraktionen wie dem Eiffelturm und dem Louvre. Das berühmte und meistbesuchte Museum der Welt war nach dem Angriff weiträumig abgesperrt. Etwa 1.200 Menschen, die sich zum Zeitpunkt der Attacke in den Kunsthallen oder dem Einkaufszentrum aufhielten, mussten zunächst an sicheren Orten ausharren. Der Louvre soll am Samstag wieder öffnen.