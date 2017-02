Der auf den Philippinen von Mitgliedern der Terrorgruppe Abu Sayyaf entführte Deutsche ist offenbar tot. Ein von Abu Sayyaf veröffentlichtes Video soll die Enthauptung des 70-Jährigen zeigen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes teilte mit, dass das Video noch geprüft werde. Abseits davon gelte auch in diesem Fall, dass sich die Bundesregierung zu "Entführungen dieser Art" grundsätzlich nicht äußere. Zuvor war eine Frist abgelaufen, die die Islamisten zur Zahlung eines Lösegeldes gesetzt hatten. Umgerechnet waren etwa 570.000 Euro gefordert worden.

Der Mann war vor knapp vier Monaten von Islamisten entführt worden. Seine Frau wurde bei dem Überfall in den Gewässern südwestlich von den Philippinen getötet.

Am 14. Februar hatte der deutsche Segler per Videobotschaft um Hilfe gefleht. Der Mann und seine Frau waren bereits 2008 vor der Küste Somalias von Piraten entführt worden. Damals wurden sie nach sieben Wochen freigelassen. In einem Interview kündigte das Paar an, trotzdem wieder in See stechen zu wollen. "Mein Boot ist mein Leben und ich will es nicht verlieren. Piraten und Regierungen kümmern mich nicht", sagte der Segler damals.

Abu Sayyaf versucht seit Langem, sich über Entführungen und Lösegeldzahlungen zu finanzieren. Im Jahr 2000 hatten die Extremisten elf westliche Ausländer verschleppt, darunter eine Göttinger Familie. Experten schätzen, dass die Terrorgruppe etwa 200 bis 400 Mitglieder hat. Sie war in den neunziger Jahren mit Geld von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden gegründet worden.