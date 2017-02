Drei Tage nach dem Tod des Halbbruders des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un sind drei Verdächtige gefasst. Die Polizei bestätigte in der Nacht die Festnahme einer weiteren Verdächtigen und später die eines Mannes in Malaysia, der ebenfalls am angeblichen Giftmord an Kim Jong Nam beteiligt gewesen sein soll. Polizeichef Abdul Samah Mat berichtete der Nachrichtenagentur Associated Press, dass der Festgenommene ein Freund einer der zwei verhafteten Frauen sei. Die Autopsie der Leiche Kim Jong Nams wurde am Mittwochabend abgeschlossen, Ergebnisse sind jedoch nicht bekanntgegeben worden.



Kim Jong Nam war nach Angaben von malaysischen Regierungsvertretern am Montag auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, nachdem er auf dem Flughafen von Kuala Lumpur plötzlich krank geworden war. Sanitätern habe er noch gesagt, dass er mit einer Chemikalie besprüht worden sei. Südkoreanischen Medien zufolge wurde der Angriff mutmaßlich von zwei nordkoreanischen Geheimagentinnen verübt, die ihn vergiften wollten.

Die bereits verhafteten Frauen besitzen Behörden zufolge einen vietnamesischen und einen indonesischen Pass. Indonesien verlangte zunächst, dass Konsularbeamte mit der verdächtigen Indonesierin sprechen dürfen. Die Vietnamesin soll im Laufe des Tages einem Richter vorgeführt werden. Laut Polizeichef Mat ordnete das Gericht für beide Frauen zunächst sieben Tage Untersuchungshaft an. Wie ein hochrangiger Polizeivertreter der Nachrichtenagentur Bernama sagte, rechnet die Polizei mit weiteren Festnahmen.



Der 45-jährige Kim war der ältere Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Beide haben denselben Vater, den früheren Machthaber Kim Jong Il, aber unterschiedliche Mütter.