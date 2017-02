In Köln, Düsseldorf und Mainz haben Hunderttausende an den Rosenmontagszügen teilgenommen. Die meistpersiflierte Person auf den Wagen war Donald Trump. In Düsseldorf zeigte ein Wagen den US-Präsidenten, wie er mit verzerrtem Gesicht und hochrotem Kopf die vor ihm kniende Freiheitsstatue vergewaltigt. Auf einem anderen Wagen wurde er unter dem Titel "Blond ist das neue Braun" neben der Chefin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, und dem niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders gezeigt. Ebenfalls mit dabei: ein blondierter Adolf Hitler und eine polnische Regierung, die kurzerhand die Demokratie verspeist.



Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz fuhr in Pappmaschee nachgebildet mit. Düsseldorf zeigte ihn als Steinzeitmenschen mit Speer im Kampf gegen das ausgewachsene "Mammutti", Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Auf einem Kölner Wagen malte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Welt, "wie sie ihm gefällt": Aus einem grauen Gefängnis wird da eine Villa Kunterbunt.

1/14 Der Elefant im Porzellanladen – aus dem Weißen Haus © Thomas Lohnes/Getty Images 2/14 Auch am Rosenmontag gilt: Donald Trump, wohin man guckt. Die meisten Diskussionen löste dieses Motiv aus Düsseldorf aus. © Wolfgang Rattay/Reuters 3/14 Auch der Widerstand gegen Trump wurde thematisiert. © Wolfgang Rattay/Reuters 4/14 Ein kontroverses Quartett beim Umzug in Düsseldorf © Patrik Stollarz/AFP/Getty Images 5/14 Auch Recep Tayyip Erdoğan ist dabei, hier in Düsseldorf. © Federico Gambarini/dpa 6/14 Hier macht sich der türkische Präsident mit einem Rasenmäher über die Demokratie her. © Thomas Lohnes/Getty Images 7/14 Aus Demokratie mach Diktatur: Dieses Motiv nimmt die in Polen regierende PiS-Partei aufs Korn. © Federico Gambarini/dpa 8/14 Der Brexit durfte – wie hier in Düsseldorf – natürlich auch nicht fehlen. © Federico Gambarini/dpa 9/14 Bye-bye, Great Britain. © Thomas Lohnes/Getty Images 10/14 Angefressene Demokratie © Federico Gambarini/dpa 11/14 Kann Martin Schulz die "Mammutti" besiegen? © Ina Fassbender/dpa 12/14 Ein Blick auf die aktuelle Situation der SPD © Patrik Stollarz/AFP/Getty Images 13/14 Auch die AfD bekommt ihr Fett weg. © Lukas Schulze/Getty Images 14/14 Der wütende Bürger und die Folgen © Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Die Umzüge fanden in diesem Jahr unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Zugstrecke in Köln wurde von 1.700 Polizisten bewacht, in Düsseldorf und Mainz waren es rund 1.000. Mehrere große Zufahrtsstraßen in Köln wurden von Wasserwerfern und anderen großen Polizeifahrzeugen blockiert. Wie in Düsseldorf und Mainz war auch die Kölner Innenstadt als Vorsorge gegen Terroranschläge wie auf den Berliner Weihnachtsmarkt für Lastwagen gesperrt.