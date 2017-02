Der südkoreanische Geheimdienst ist nach Angaben von Abgeordneten überzeugt, dass die Regierung von Nordkorea für Mord an dem Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un verantwortlich ist. Der Giftanschlag sei vom nordkoreanischen Ministerium für Staatssicherheit und dem Außenministerium organisiert worden, teilten die Parlamentarier nach einer Unterrichtung durch den Nachrichtendienst mit. Insgesamt gebe es acht nordkoreanische Verdächtige, von denen sechs Mitarbeiter der beiden Ministerien seien.

Kim Jong Nam wurde am 13. Februar auf dem Internationalen Flughafen von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur getötet. Auf Bildern eines Überwachungsvideos ist zu sehen, wie sich zwei Frauen Kim nähern. Eine greift ihn von hinten an und drückt ihm mutmaßlich ein Tuch ins Gesicht. Nach dem Angriff wendet sich das Opfer an das Flughafenpersonal. Er soll über Übelkeit geklagt und sich die Augen gerieben haben. Laut Polizei starb Kim unter Krämpfen, noch bevor er das Krankenhaus erreicht hatte.

Den Ermittlern zufolge verwendeten die Täter das Nervengift VX. Es wird von den Vereinten Nationen als Massenvernichtungswaffe gelistet. Nach der internationalen Chemiewaffenkonvention von 1997 müssen VX-Bestände angezeigt werden; Länder, die über derartige VX-Bestände verfügen, müssen diese vernichten.

Kim lebte mit seiner Familie in Macau unter dem Schutz der chinesischen Regierung. Er hatte sich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat geäußert. Südkoreanischen Regierungskreisen zufolge erteilte Nordkoreas Machthaber bereits vor Jahren den Auftrag zur Ermordung seines älteren Halbbruders. Nordkorea hat bislang nicht bestätigt, dass es sich bei dem Toten um Kim Jong Nam handelt.