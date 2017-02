Bei einem Autobombenanschlag in Susian in der Nähe der nordsyrischen Stadt Al-Bab sind mindestens 42 Menschen getötet worden. Das berichtet die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Demzufolge wurde ein Sprengsatz an einem Kontrollpunkt der Rebellen detoniert. Der US-amerikanische Sender CNN spricht unter Berufung auf Aktivisten von 53 bis 60 Opfern.



Unter den Opfern befinden sich nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu mindestens 35 Zivilisten. Ein Kämpfer sagte, dass sich am Anschlagsort viele Familien versammelt hatten, um wieder nach Al-Bab zurückzukehren. Die Stadt ist erst kürzlich vom IS zurückerobert worden. Bereits am Donnerstag waren laut der Beobachtungsstelle mehrere Rebellen getötet worden, die in der Stadt versteckte Minen geräumt hatten.

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, machte den IS dafür verantwortlich.

Die türkische Armee und verbündete syrische Rebellen hatten die Stadt, die 25 Kilometer südlich der türkischen Grenze liegt, über Wochen belagert. Die Dschihadisten leisteten jedoch Widerstand, sodass die Offensive lange kaum Fortschritte machte. Am Donnerstag konnten die Rebellen der Freien Syrischen Armee schließlich Al-Bab erobern.



Unklar ist, inwieweit die Rebellen die gesamte Kontrolle über Al-Bab erlangen konnten. Anadolu zufolge konnten sie den IS aus der nordsyrischen Stadt vertreiben. Der türkische Verteidigungsminister Fikri Işık sagte, die Rebellen übten eine "fast vollständige Kontrolle" über die Stadt aus. Laut der Beobachtungsstelle werden aber noch immer Teile der Stadt vom IS kontrolliert.

Am Freitag versuchten türkische Einheiten, weitere Gebiete zu erobern und setzten den vom IS gehaltenen Ort Tadef in der Umgebung Al-Babs unter Beschuss. Die vollständige Verdrängung aus Al-Bab wäre ein schwerer Rückschlag für den IS, der auch in seiner letzten irakischen Hochburg Mossul unter Beschuss steht. Die Dschihadisten sind in Syrien auch im Osten der Provinz Aleppo präsent und kontrollieren weiterhin Raka, das ihre faktische Hauptstadt ist.