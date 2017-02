Ein britischer Richter hat die Reaktion der tunesischen Polizei auf den Terroranschlag am Urlauberstrand von Sousse im Jahr 2015 scharf kritisiert. Die Polizei habe "bestenfalls chaotisch, im schlimmsten Fall feige" gehandelt, sagte der Ermittlungsrichter Nicholas Loraine-Smith. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hatte sich zu dem Angriff auf das Fünf-Sterne-Hotel Riu Imperial Marhaba bekannt. Der Täter war mit einer Waffe zunächst am Privatstrand des Hotels entlanggelaufen und hatte Granaten geworfen, bevor er auf das Hotelgelände vordrang. Bei dem Anschlag wurden 38 Menschen getötet, 30 von ihnen waren britische Touristen.

In Großbritannien werden für gewöhnlich gerichtliche Untersuchungen abgehalten, um die Fakten bei Todesfällen durch Gewalt oder unerklärliche Ursachen festzustellen. Der Richter lehnte aber die Forderung von Anwälten der Opfer ab, den Reiseveranstaltern und Hotels Fahrlässigkeit zu attestieren. Das entsprechende Gesetz decke nicht Touristen ab, die freiwilligen Reisen zustimmten.

Der Richter sagte, die örtliche Polizei sei verantwortlich für die Sicherheit gewesen und "ihre Antwort hätte effizienter ausfallen können und müssen". Doch die Sicherheitskräfte am Strand hätten weder über Waffen noch über Funksprechgeräte verfügt. Die Untersuchung habe keine Hinweise auf Fahrlässigkeit von Seiten des Reiseveranstalters TUI ergeben, sagte Loraine-Smith weiter: "Es gab nichts, was das Hotel vor der Attacke hätte tun können."



Bei der gerichtlichen Untersuchung in Großbritannien handelte es sich nicht um ein Strafverfahren, es gab keine Verurteilungen. Die Erkenntnisse der Untersuchung können aber in etwaigen Zivilverfahren genutzt werden.



Der Anwalt einer betroffenen Familie kündigte bereits an, den Reiseveranstalter TUI verklagen zu wollen. Touristen seien vor der Terrorgefahr in dem Land zu wenig gewarnt worden, argumentierte er. Drei Monate zuvor hatte es einen Anschlag auf ein Museum in Tunis gegeben. Eine Anwältin sagte, es sei wichtig, dass "die gesamte Reiseindustrie aus den Ereignissen von Sousse lernt, um das Risiko solcher katastrophaler Ereignisse künftig zu verringern".

Tunesiens Botschafter in London, Nabil Ammar, räumte Versäumnisse der Polizei ein. "Die Polizei war nicht so bereit, wie sie es hätte sein müssen", sagte Ammar der BBC. Inzwischen seien die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz ausländischer Urlauber in Tunesien erheblich verstärkt worden. Sechs Beamte von damals werden außerdem vor Gericht gestellt. Ihnen wird vorgeworfen, den Opfern des Anschlags absichtlich nicht geholfen zu haben.