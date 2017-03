Der als Carlos international bekannt gewordene Terrorist Ilich Ramírez Sánchez ist in Frankreich wegen eines Anschlags vor mehr als 40 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Pariser Gericht sprach den 67-jährigen Venezolaner schuldig.



In dem Prozess ging es um einen Anschlag auf das Nobelkaufhaus Drugstore Publicis 1974 im Pariser Viertel Saint-Germain. Die Anklage wirft Carlos vor, die Handgranate geworfen zu haben, die zwei Menschen getötet und 34 weitere verletzt hatte. Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert, weil keine Beweise für die Anschuldigungen vorliegen würden. "Ich bin kein Unschuldiger", sagte Carlos selbst in seinem Schlusswort. Das Verfahren sei jedoch in jeder Hinsicht "eine Absurdität".

Carlos umgab in den 1970er und 1980er Jahren ein Mythos des internationalen Linksterrorismus. Mit Terroraktionen wie der Geiselnahme von Opec-Ministern in Wien hielt er Europa und den Nahen Osten in Atem. Der Sohn eines marxistischen Anwalts sieht sich selbst als Kämpfer der "palästinensischen Sache". Ein einstiger Weggefährte beschrieb den Venezolaner in einem früheren Prozess als eiskalten, selbstverliebten und größenwahnsinnigen Killer.

Carlos war 1997 in Frankreich wegen drei Morden im Jahr 1975 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Strafe verbüßt der 67-Jährige seitdem in einem Gefängnis in Frankreich. Man hatte ihn 1994 im Sudan gestellt und wegen dreifachen Mordes festgenommen. Das Urteil war 2013 in einem Revisionsverfahren bestätigt worden.

In den früheren Prozessen hatte Carlos die Schuld stets von sich gewesen. Er sei kein Terrorist, sondern ein "Kämpfer" und "Berufsrevolutionär", hatte er 2013 gesagt. Am ersten Verhandlungstag des nun beendeten Verfahrens hatte er von Manipulation und einem "zionistischen Komplott" gesprochen und die als Nebenkläger auftretenden Opferverbände als "Aasgeier" bezeichnet.