Erst vor ein paar Tagen ist in der Türkei und zeitgleich in Deutschland eine türkische Heldengeschichte in die Kinos gekommen. Der Held: Recep Tayyip Erdoğan. Reis heißt der Film, was übersetzt etwa der Chef, Anführer oder auch der Wissende heißt. So soll Erdoğan schon als Kind genannt worden sein. Ein gehorsamer Sohn, ein gläubiger Muslim, ein aufopferungsvoller Kämpfer für das Gute inmitten von Armut, Korruption und Sünde. Nicht posthum, sondern schon zum 63. Geburtstag wird Erdoğan zum Heiligen gemacht. Als er in den 1990er Jahren Bürgermeister von Istanbul ist, wird Erdoğan wegen der Rezitation eines Gedichts verhaftet. Damit endet der Film: mit der Darstellung Erdoğans als Opfer. Als Täter – und damit sein Kampf gegen die Kurden, die Inhaftierung Andersdenkender oder das Verbot freier Medien – kommt der heutige Präsident der Türkei im Film nicht mehr vor.

Über die Machart solcher Propaganda lächeln wir hierzulande üblicherweise milde. Wer fällt schon auf eine kitschige Verklärung eines Menschen mit so offensichtlichen Fehlern herein? Wenn hier doch eine Vielfalt von Medien dafür sorgt, ein differenzierteres Bild zu zeigen.



Genauso milde könnte man lächeln, wenn türkische Minister in Deutschland Wahlkampf machen wollen. So wie am Sonntagabend in einem Kölner Hotel: Der Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi hat nach Absagen doch noch einen Ort gefunden, wo er reden wird. Soll er doch, könnte man meinen. Vor allem natürlich, weil wir die Meinungsfreiheit weiter hochhalten, zumindest, wenn sich alle Beteiligten an die demokratischen Regeln halten.



Türkische Regierungsvertreter Türkische Politiker in Deutschland 10. Februar 2008: Ministerpräsident Erdoğan warnt die Türken in Deutschland vor zu viel Anpassung. "Assimilierung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagt er vor etwa 16.000 Anhängern in Köln.



27. Februar 2011: Bei seinem Auftritt vor rund 10.000 Menschen in Düsseldorf fordert Erdoğan seine Landsleute zwar auf, sich zu integrieren, lehnt aber erneut eine völlige Anpassung ab: "Unsere Kinder müssen Deutsch lernen, aber sie müssen erst Türkisch lernen."



4. Februar 2014: Erdoğan wirbt auf einer Veranstaltung unter dem Motto Berlin trifft den großen Meister vor etwa 4.000 Zuhörern um Stimmen für die bevorstehende Direktwahl des türkischen Präsidenten. Mai 2014 bis Mai 2015 24. Mai 2014: Nach dem Grubenunglück im türkischen Soma kritisiert Erdoğan vor etwa 15.000 Anhängern in Köln die Berichterstattung in Deutschland. Erneut wirbt er für die Präsidentenwahl. Zur selben Stunde ziehen 45.000 Gegendemonstranten durch die Innenstadt.



12. Januar 2015: Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu ruft in Berlin vor etwa 3.000 Anhängern der AKP-Partei zu mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Rassismus auf.



10. Mai 2015: Im Vorfeld der Parlamentswahl in der Türkei fordert Staatschef Erdoğan vor etwa 14.000 Anhängern in Karlsruhe, dass sich Menschen mit türkischem Migrationshintergrund integrieren, dabei aber Werte, Religion und Sprache ihrer Heimat bewahren. Nach dem Putschversuch 31. Juli 2016: Gut zwei Wochen nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei spricht Sportminister Akif Çağatay Kılıç in Köln auf einer Pro-Erdoğan-Demonstration vor etwa 40.000 Menschen. Eine Livezuschaltung des Präsidenten auf Großleinwand wurde angesichts der aufgeheizten Stimmung zuvor verboten.



18. Februar 2017: Ministerpräsident Binali Yıldırım wirbt vor rund 10.000 Menschen in Oberhausen für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei. Am Referendum im April können sich auch rund 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken in Deutschland beteiligen.



2. März 2017: Aus Sicherheitsgründen verweigert die Stadt Gaggenau dem türkischen Justizminister Bekir Bozdağ einen Wahlkampfauftritt. Die Stadt Köln lehnt eine Anfrage für einen Auftritt von Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi ab. Tags darauf wird ein Auftritt Zeybekçis in Frechen bei Köln verweigert.

Aber auch, weil wir uns eigentlich sicher sein müssten: Menschen, die schon lange in einer gefestigten Demokratie leben oder gar in ihr aufgewachsen sind, können doch nicht in großer Zahl auf den Autokraten und Verfechter des Patriarchats Erdoğan hereinfallen. Erst recht nicht, wenn so etwas passiert wie die Verhaftung Deniz Yücels, eines deutschtürkischen Journalisten, der in der Türkei bezichtigt wird, ein Terrorist und ein Agent zu sein, nur weil er seine Arbeit macht. Das muss die Community doch aufrütteln. Oder?