Der Drogerieunternehmer Dirk Roßmann glaubt nicht, dass sein früherer Konkurrent Anton Schlecker seine eigene Kette mit Absicht in den Konkurs getrieben hat. Den Vorwurf des vorsätzlichen Bankrotts halte er für "definitiv falsch", sagte der Gründer der Rossmann-Drogerien der ZEIT.



Stattdessen macht Roßmann einen Realitätsverlust Anton Schleckers für dessen Pleite verantwortlich. "Die sich in den letzten Jahren abzeichnende Unternehmenskrise wollte er lange nicht wahrhaben und verdrängte die Realität. Der Durchschnittsumsatz einer Schlecker­-Filiale betrug zuletzt nur noch einen Bruchteil von dem der beiden Marktführer DM und Rossmann", sagte Roßmann. Dadurch habe sich die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend verschlechtert. Die Filialen seien entweder zu schlecht gelegen oder zu klein gewesen, um sie nach der Insolvenz zu übernehmen.



In dem Gespräch äußerte sich Roßmann auch zu einer Beinahe-Pleite seiner eigenen Kette im Jahr 1996. "Das Unternehmen stand vor dem Konkurs, und privat hatte ich mich an der Börse verspekuliert. Ich bekam einen Herzinfarkt. Das war die schlimmste Zeit in meinem Leben", sagte der 70-Jährige.



Sein ehemaliger Wettbewerber Anton Schlecker muss sich derzeit vor dem Landgericht Stuttgart verantworten, die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem betrügerischen Bankrott vor. Am Montag hatte der 72-Jährige Schlecker die Vorwürfe zurückgewiesen. Seine Drogeriemarktkette war 2012 in die Insolvenz gegangen.