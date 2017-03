Ein 36-Jähriger hat am Donnerstagabend erst in einer S-Bahn, dann im Bahnhof von Düsseldorf mit einer Axt wahllos auf Passanten eingeschlagen und sieben Menschen verletzt. Zwei der Opfer seien schwer verletzt worden, ein anderes sehr schwer, sagte ein Sprecher der Polizei. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Der Täter wurde nach kurzer Flucht festgenommen. Er stamme aus dem ehemaligen Jugoslawien und wohne in Wuppertal, hieß es.

Der Amoklauf habe keinen terroristischen Hintergrund. Der Angreifer habe sich ersten Ermittlungen zufolge in einer "psychischen Ausnahmesituation" befunden, teilte der Sprecher mit. "Aufgrund dessen hat er wohl diese Tat begangen." Ein Angehöriger des 36 Jahre alten Mannes habe sich an die Polizei gewandt und das den Ermittlern mitgeteilt. Was für eine Ausnahmesituation das gewesen sei, werde noch ermittelt.

Die Beamten seien von Anfang an davon ausgegangen, dass es sich um einen Amoklauf handele, hieß es am Morgen. Es habe "zu keiner Zeit" Hinweise auf ein extremistisches oder islamistisches Motiv gegeben. Demnach sei nun auch sicher bestätigt, dass der Täter allein gehandelt habe. Alle weiteren Personen, die am Donnerstag kurzfristig festgenommen worden waren, seien wieder freigelassen worden.



Nach dem Angriff war der Täter laut Polizei über die Gleise am Bahnhof gelaufen und dann von einer Brücke mehrere Meter hinab auf eine Straße gesprungen. Mit Knochenbrüchen sei er in ein Krankenhaus gebracht worden und werde dort bewacht, berichtete der Sprecher. Die Axt wurde sichergestellt. Seit Mitternacht ist der Hauptbahnhof wieder für den Zugverkehr freigegeben.