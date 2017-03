Die Polizei hat ein großes Einkaufszentrum in Essen schließen lassen. Es lägen Hinweise vor, dass das Center am Limbecker Platz am Samstag Ziel eines Terroranschlags sein könnte, sagte ein Sprecher am Morgen. Um Besucher nicht zu gefährden, blieben Geschäfte und mehrere Parkhäuser im Gebäude den ganzen Tag über geschlossen. In dem Einkaufszentrum befinden sich mehr als 200 Geschäfte.

Ob es sich um einen rechts- oder linksterroristischen oder einen islamistischen Hintergrund handelt, könne er nicht sagen, so ein Polizeisprecher zu ZEIT ONLINE. Die Polizei habe den Hinweis von anderen Behörden erhalten. Sie versuche, mit zahlreichen Experten die Hintergründe aufzuklären. Nach aktuellem Entwicklungsstand betreffe die Drohung nur den Gebäudekomplex im Zentrum Essens. Weitere Details könnten zunächst nicht mitgeteilt werden.



Die Entscheidung zur Schließung sei in der Nacht gefallen. Polizisten seien vor Ort und hätten die Eingänge abgesperrt, sagte ein Sprecher. Nur einige Mitarbeiter des Einkaufszentrums seien morgens dort gewesen, es hätte erst um 10 Uhr geöffnet. Das Einkaufszentrum ist auch direkt über einen U-Bahnhof zu erreichen. Der Zugang sei gesperrt, die U-Bahn fahre die Haltestelle Berliner Platz aber weiterhin an, erläuterte der Polizeisprecher ZEIT ONLINE.

Die Polizei hat unter 0201 829 1055 ein Bürgertelefon eingerichtet.