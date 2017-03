Nach dem Anschlagsalarm in Essen ist auch der zweite am Wochenende festgenommene Verdächtige wieder frei. Er sei am Sonntag entlassen worden, weil keine Haftgründe vorgelegen hätten, sagte ein Polizeisprecher. "Das heißt aber nicht, dass die Ermittlungen damit abgeschlossen sind."

Wegen Hinweisen auf Anschlagspläne war das Einkaufszentrum Limbecker Platz in der Essener Innenstadt am Samstag von schwer bewaffneten Polizeikräften abgeriegelt worden. Zudem wurden zwei Männer in Oberhausen vorläufig festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht. Einer der Männer kam bereits am Samstagabend wieder frei. Das Einkaufszentrum öffnete am Montag wieder.

Zeitungsbericht: Selbstmordattentäter sollten mit Rucksackbomben zuschlagen

Ein konkreter Verdacht gegen die beiden in Oberhausen Festgenommenen bestätigte sich laut Polizei jedoch nicht. "Sie können nicht mit der Tatplanung in Verbindung gebracht werden." Die Auswertung der in ihren Wohnungen beschlagnahmten Beweismittel daure an. Als Drahtzieher der Planungen gilt offenbar ein deutsches Mitglied der in Syrien aktiven Terromiliz "Islamischer Staat". Nach Informationen der Welt soll es sich bei ihm um einen 24-jährigen Gefährder aus Oberhausen handeln, der im April 2015 über die Türkei nach Syrien reiste.



Er soll mehrere Islamisten über ein soziales Netzwerk rekrutiert haben. Sein Plan habe demnach drei Selbstmordattentäter mit Sprengsätzen in Rucksäcken vorgesehen, die am Samstag um 16.30 Uhr zuschlagen sollten. Der Zeitung zufolge war der Verfassungsschutz in der vergangenen Woche auf die Internetkommunikation des Mannes beim Facebook-Messenger aufmerksam geworden. Es sei eine Abfrage zu weiteren Informationen in den USA erfolgt. Facebookhabe innerhalb einer Stunde die angefragten Daten übermittelt. Dennoch gelang es den deutschen Sicherheitsbehörden demnach nicht, die mutmaßlichen Attentäter zweifelsfrei zu identifizieren.

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf bestätigte, dass ein 24-Jährigen aus Oberhausen unter Verdacht stehe, drei Personen aufgefordert haben, an einem konkreten Ort zu einer konkreten Zeit einen Anschlag zu begehen. "Diese Aufforderung ist im Rahmen eines sozialen Netzwerkes ergangen", sagte Oberstaatsanwalt Mathias Proyer. Andere Behörden in Nordrhein-Westfalen wollten sich nicht zu dem Bericht äußern.