Für manche Musliminnen ist das Kopftuch eine religiöse Pflicht. Doch nicht jeder Arbeitgeber will das Tragen dieses Symbols erlauben. Eine Rezeptionistin aus Belgien und eine IT-Expertin aus Frankreich verloren deshalb ihren Job. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat nun Grundsatzfragen geklärt und entschieden: Arbeitgeber können das Tragen eines Kopftuchs untersagen, wenn weltanschauliche Zeichen generell in der Firma verboten sind und wenn es gute Gründe gibt. Wünsche von Kunden reichen nicht aus.



In Deutschland sind Kopftücher am Arbeitsplatz im Prinzip erlaubt, Einschränkungen sind aber möglich. Bei der Beurteilung müssen sich deutsche Gerichte künftig an die Klarstellungen des EuGH halten.



Geklagt hatten zwei Frauen, die sich vom Arbeitgeber diskriminiert gefühlt hatten. Samira A. hatte drei Jahre als Rezeptionistin in einem belgischen Sicherheitsunternehmen gearbeitet. Sie trug ihr Kopftuch zunächst nur in der Freizeit, wollte es dann aber auch bei der Arbeit aufsetzen. Dieser Wunsch widersprach der internen Arbeitsordnung: "Es ist den Arbeitnehmern verboten, am Arbeitsplatz sichtbare Zeichen ihrer politischen, philosophischen oder religiösen Überzeugungen zu tragen und/oder jeden Ritus, der sich daraus ergibt, zum Ausdruck zu bringen", stand dort. Wenig später wurde die Frau mit einer Abfindung entlassen.



Unter diesen Umständen stelle ein Kopftuchverbot keine unmittelbare Diskriminierung dar, erklärten die Luxemburger Richter. Allerdings könne es um "mittelbare Diskriminierung" gehen, also eine Regelung, die Personen mit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung besonders benachteiligt. Dies könne jedoch gerechtfertigt sein, etwa um politische, philosophische oder religiöse Neutralität gegenüber Kunden zu wahren. Relevant sei auch, ob die Regelung nur Angestellte mit Kundenkontakt betreffe.



Unklarer ist der Fall bei der Muslimin Asma B.. Sie arbeitete ein knappes Jahr als Software-Designerin bei einem französischen Unternehmen und verlor ihren Job, weil sich ein Kunde in Toulouse beklagt hatte, dass die Frau dort mit Kopftuch arbeitete. Der Bitte des Unternehmens, dieses nicht mehr zutragen, kam B. nicht nach. Sie bestand im Gespräch mit ihrem Arbeitgeber auf das Tragen des Kleidungsstücks. Als sie entlassen wurde, klagte sie wegen Diskriminierung. Hier sei unter anderem nicht klar, ob das Tragen des Tuchs gegen unternehmensinterne Regelungen verstoße, so die Richter.