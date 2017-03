Ein offenbar mehrfach wegen Gewaltdelikten und Drogenhandel vorbestrafter Mann ist am Samstagmorgen am Flughafen Paris-Orly von Soldaten einer Antiterroreinheit erschossen worden. Er hatte versucht, einer Soldatin die Waffe zu entreißen. 90 Minuten zuvor hatte derselbe Mann bei einer Verkehrskontrolle in der nahegelegenen Stadt Stains mit einer Schrotpistole auf Polizisten geschossen und einen Beamten leicht am Kopf verletzt. Das teilte Frankreichs Innenminister Bruno Le Roux mit. Anschließend bedrohte der Mann eine Frau mit seiner Waffe und brachte ihr Fahrzeug in seine Gewalt. Das Auto wurde später in der Nähe von Orly entdeckt.

Die Informationen darüber, was genau am Flughafen passierte, widersprachen sich zunächst in Teilen. Nach Angaben von Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian rang der Angreifer gegen 8.30 Uhr die Soldatin nieder und versuchte, ihr die Waffe zu entreißen. Dies sei ihm aber nicht gelungen. Die anderen beiden Soldaten der Patrouille hätten dann das Feuer auf ihn eröffnet, um ihre Kameradin und die Öffentlichkeit zu schützen. Ein Sprecher des französischen Innenministeriums hingegen sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Mann sei nach dem Versuch, an die Waffe zu gelangen, in ein Geschäft im Flughafengebäude gerannt, wo er von Sicherheitskräften getötet worden sei. Zunächst hatte der Sprecher auch gesagt, dem Angreifer sei es gelungen, einem Soldaten die Waffe zu entreißen. Andere Menschen kamen nicht zu Schaden.



Antiterror-Staatsanwaltschaft ermittelt

Ein Augenzeuge berichtete im Fernsehsender BFM: "Die Soldaten zielten auf den Mann, der wiederum die Waffe, die er an sich gerissen hatte, auf die zwei Soldaten richtete." Ein anderer Augenzeuge erklärte, der Angreifer habe drei Soldaten ins Visier genommen. Diese hätten versucht, ihn zu beruhigen. Dann habe er zwei Schüssen gehört, sagte der Augenzeuge.

Die Soldaten gehören zur Antiterrormission Sentinelle, die nach einer Serie von Terroranschlägen zum Schutz gefährdeter Orte in ganz Frankreich stationiert wurden. Ihr gehören 7.500 Soldaten an.



Täter stand unter Radikalisierungsverdacht

Der Täter ist nach Informationen von AFP ein wegen bewaffnetem Raubüberfall und Drogenhandel mehrfach vorbestrafter Franzose und wurde von der Kriminalpolizei gesucht. 2015 stand er zudem unter Radikalisierungsverdacht, wie aus Polizeikreisen verlautete. Eine Wohnungsdurchsuchung habe damals aber nichts ergeben.

Berichte über einen möglichen zweiten Angreifer wies die Polizei zurück. Es habe sich um einen einzelnen Täter gehandelt.

Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Sprengstoffexperten waren im Einsatz, sie fanden jedoch keinen Sprengstoff. Nach Angaben der zivilen Luftfahrtbehörde DGAC wurde der gesamte Flugverkehr in Orly ausgesetzt, alle Flüge wurden zum Flughafen Charles de Gaulle umgeleitet. Aus dem Süd-Terminal wurden nach Angaben des französischen Innenministeriums knapp 3.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Die im West-Terminal befindlichen Passagiere seien dort abgeschirmt worden. Andere Passagiere wurden per Twitter angewiesen, sich nicht zum Flughafen zu begeben.

Ausnahmezustand bis nach der Wahl

Bei beiden Angriffen besteht aus Sicht der Ermittler der Verdacht eines terroristischen Hintergrunds. Die französische Antiterror-Staatsanwaltschaft zog die Ermittlungen an sich. Der Vater und der Bruder des erschossenen Angreifers wurden mittlerweile festgenommen. Solche Festnahmen im "Umfeld eines Verdächtigen" seien üblich, verlautete es aus Ermittlerkreisen.

Frankreich wurde seit Anfang 2015 von einer Reihe islamistischer Anschläge getroffen. Bei einer Anschlagsserie in Paris wurden am 13. November 2015 insgesamt 130 Menschen getötet. Seither gilt im ganzen Land der Ausnahmezustand. Im April finden Präsidentschaftswahlen statt – auch deshalb gilt im Land erhöhte Alarmbereitschaft. Die Sicherheit ist für viele Wähler eines der wichtigsten Themen bei der Wahl.