Der Angeklagte Justin Sch. hat sich am zweiten Verhandlungstag des Rechtsterror-Prozesses um die Anschläge von Freital und Dresden kooperativ gezeigt. Justin Sch. sagte mehrere Stunden lang zu den Vorwürfen der Anklage aus. Der mit 19 Jahren jüngste Angeklagte räumte vor dem 4. Strafsenat des Oberlandesgerichtes Dresden ein, an fast allen Angriffen beteiligt gewesen zu sein.



Zugleich belastete er zwei Mitangeklagte stark – die beiden mutmaßlichen Täter Timo S. und Patrick F., die auch die Generalbundesanwaltschaft als Rädelsführer führt.



Die Justiz wirft den insgesamt acht Angeklagten im Alter zwischen 19 und 39 Jahren vor, sich spätestens ab Juli 2015 im sächsischen Freital mit weiteren Gleichgesinnten zu einer rechtsterroristischen Vereinigung zusammengeschlossen zu haben. Das Ziel war demnach, Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberunterkünfte sowie auf Wohnungen, Büros und Fahrzeuge politisch Andersdenkender zu begehen. Dadurch wollten die Angeschuldigten ein Klima der Angst und Repression erzeugen. Die Generalbundesanwaltschaft hatte das Verfahren im Frühjahr 2016 von der Dresdner Justiz an sich gezogen. Dort sollte lediglich ein Verfahren vor dem Amtsgericht eröffnet werden, eine terroristische Gruppenstruktur sei in Dresden nicht erkannt worden.



Die Freitaler Bürgerwehr attackierte dieses Haus auf der Wilsdruffer Straße mit Sprengsätzen. © Tilman Steffen

Sch. räumte vor Gericht ein, dass er 2015 an einem Anschlag auf die Flüchtlingsunterkunft Wilsdruffer Straße in Freital beteiligt war. Er selbst habe einen in Deutschland nicht zugelassenen Böller an einem Fenster angebracht. Weiter gab Sch. zu, an dem Anschlag auf das linksalternative Dresdner Wohnprojekt Mangelwirtschaft beteiligt gewesen zu sein. Laut Anklage wurden Böller und Pflastersteine in die Fenster geschleudert und an der Rückseite des Hauses mit Buttersäure präparierte Sprengsätze gezündet. Sch. gab außerdem zu, bei einem letztlich abgebrochenen Versuch der Gruppe, das Auto eines Stadtrates der Linkspartei zu sprengen, mitgemacht zu haben. Als das Auto dann wenig später tatsächlich durch illegale Pyrotechnik zerstört wurde, sei er aber nicht dabei gewesen, sagte der 19-Jährige vor Gericht.



Sch. stritt ab, dass mit dem Anschlag auf das Wohnprojekt Menschen ernsthaft verletzt werden sollten. "Wir wollten die halt erschrecken", sagte er. An dem Angriff war auch die Neonazi-Gruppe Freie Kameradschaft Dresden beteiligt.



Bei dem Angriff auf die Flüchtlingsunterkunft sollte ebenfalls keiner verletzt werden, sagte Sch. Ein Syrer hatte damals Verletzungen im Gesicht erlitten. Die weiteren Bewohner waren nur deshalb glimpflich davon gekommen, weil einer eine brennende Lunte bemerkt hatte und sich die Mitbewohner in den Flur retten konnten.



Die Gruppe Freital Entstehung und Struktur Die Gruppe Freital deckt sich in ihrer Mitgliederstruktur in weiten Teilen mit der ausländerfeindlichen Bürgerwehr FTL360, benannt nach dem Autokennzeichen von Freital und der Buslinie, auf der zwei der mutmaßlichen Täter, S. und W., als Fahrer eingesetzt waren. Sie war öffentlich als rechtsradikal erkennbar: Sie warb auf Facebook für Rechtsrock-Bands und sympathisierte mit dem Neonazi Horst Mahler. Auch die rechtsradikale Einstellung der Bürgerwehr-Anhänger war auf mehreren der persönlichen Facebookseiten leicht erkennbar. Dennoch sahen Polizei und Verfassungsschutz damals keinen Handlungsbedarf und wollten keine Gruppenstruktur erkennen. Spätestens von Juli 2015 an bildeten die Angeklagten S., W. und F. mit weiteren Unterstützern die Terrorgruppe Freital. Nach Ansicht der Ermittler war die Gruppe auf längere Zeit angelegt und hatte zum Ziel, politisch Andersdenkende einzuschüchtern und Flüchtlinge so zu verängstigen, dass sie Deutschland wieder verlassen. Ihre rechtsextremistische Ideologie wollte sie gewaltsam durchsetzen, etwa durch Sprengstoffanschläge und durch das Töten von Menschen. Timo S. Timo S. ist als Rädelsführer der Gruppe angeklagt. Der 28-Jährige, geboren und aufgewachsen in Hamburg, war vor seinem Umzug nach Dresden in der militanten Neonazi-Szene Norddeutschlands unterwegs. Er arbeitete bis zu seiner Verhaftung als Busfahrer bei der Regionalverkehr Dresden GmbH. Er ist vorbestraft. Wegen eines Überfalls auf linke Jugendliche an einer Tankstelle in Freital erhielt er ein Jahr auf Bewährung. Timo S. soll Gleichgesinnte für die Gruppe rekrutiert und die Zusammenarbeit mit Kameradschaftlern aus Dresden gepflegt haben. S. wurde am 5. November 2015 festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Patrick F. Patrick F. ist als zweiter Rädelsführer angeklagt. Der 26-Jährige ist gelernter Lagerist und arbeitete zuletzt nebenberuflich auch als Pizzabote. Er gilt mit S. und dem weiteren Angeschuldigten W. als Gründer der Gruppe Freital und soll ihr Planer und Vordenker sein. F. soll mit Sprengkörpern und Schwarzpulver experimentiert haben, um deren Wirkung zu steigern. Gegen F. wurde vor Jahren schon einmal wegen Mitgliedschaft in der Hooligan-Gruppierung Faust des Ostens ermittelt. Er wurde am 5. November 2015 festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Philipp W. Der 30-Jährige ist gelernter Abwassertechniker und arbeitete wie S. bis zuletzt als Busfahrer. Wie S. soll er seine Fahrten dazu genutzt haben, um Ausländer zu überwachen. Wie S. trat er auch bei den Krawallen im sächsischen Heidenau in Erscheinung. In der Gruppe Freital gilt er als der Beobachter der linken Szene, er soll potenzielle Anschlagsziele ermittelt haben. W. wurde am 5. November 2015 festgenommen und kam in Haft. Mike Se. Der 38-Jährige arbeitete als Elektroinstallateur, Postzusteller und Lagerist, später ließ er sich zum Pfleger umschulen. Bis zur Verhaftung arbeitete er bei einem Freitaler Pflegedienst. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Se. wurde am 19. April 2016 festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Rico K. K. ist mit 39 Jahren der älteste der Gruppe. Er ist gelernter Koch und Bäcker. Nach verschiedenen Anstellungsverhältnissen bei Dresdner Unternehmen machte er sich als Showschnitzer selbstständig. Für die Gruppe soll er die Verbindung zur Freien Kameradschaft Dresden gehalten haben. Unter anderem wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Unterschlagung hatte er bereits Bewährungsstrafen erhalten, die ihm aber 2012 erlassen wurden. Sebastian We. Der 26-jährige We. ist Wirtschaftsassistent von Beruf. Er arbeitete zeitweise bei einem Werbeverlag, zuletzt als Paketzusteller im sächsischen Hoyerswerda. We. wurde am 19. April 2016 festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Justin Sch. Er ist mit 19 Jahren der jüngste der Angeschuldigten. Sch. war im zweiten Jahr seiner Ausbildung zum Gleisbauer, als ihn die Polizei am 19. April 2016 festnahm. Maria K. Die 28-Jährige hatte eine Lehre als Goldschmiedin begonnen, arbeitete später aber bei einer Bau- und Montagefirma. Als sie am 19. April 2016 festgenommen wurde, war sie arbeitslos. Vorgehensweise Die Gruppenmitglieder trafen sich regelmäßig bei Bockwurst und Bier an einer Aral-Tankstelle im Freitaler Ortsteil Deuben, wo mehrere von ihnen wohnten und die meisten der Taten verübt wurden. Die Gruppenmitglieder gingen nach Ansicht der Ermittler organisiert und arbeitsteilig vor und ordneten ihre persönlichen Ansichten dem Gruppenwillen unter. Sie verabredeten sich über verschlüsselte Chats, in denen der harte Kern der Gruppe die Taten plante und sich selbst als "Terroristen" bezeichnetete. Rolle der Ermittler Nach den Verhaftungen von S., F. und W. hatte die Dresdner Staatsanwaltschaft im Frühjahr 2016 Anklage vor dem Amtsgericht erhoben – wegen des Einsatzes der Sprengkörper, Sachbeschädigung und Körperverletzung. Eine terroristische Gruppenstruktur wollten Polizei und Justiz nicht erkennen. Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe – zuständig für Terrorermittlungen – sah das anders und zog den Fall am 11. April 2016 an sich, fünf Tage vor der Festnahme der weiteren fünf Angeschuldigten.

Die von der Bundesanwaltschaft als Rädelsführer bezeichneten S. und F. hätten sich mehr als die anderen Mitglieder eingesetzt, sagte Sch. "F. hat die Böller organisiert und S. hat die Gruppe bei Stimmung gehalten", sagte er. An den ihm bekannten Taten seien in wechselnder Besetzung auch die weiteren Angeklagten Mike S., Maria K., Rico K., Sebastian W. und Philipp W. beteiligt gewesen.



Justin Sch. ist der einzige Angeklagte, der sich bislang zu den Vorwürfen äußert. Die anderen Beschuldigten hatten zu Beginn des zweiten Prozesstages lediglich Angaben zu ihrer Person gemacht.



Die Anschläge Auto gesprengt In wechselnden Besetzungen griffen die Angeklagten, so die Ermittler, unter anderem zwei Asylbewerberunterkünfte und ein linkes Wohnprojekt an. Sie nutzten dazu in Deutschland illegale Sprengkörper, die sie in Tschechien kauften. Teilweise bestreiten die Angeschuldigten eine Beteiligung. Am 27. Juli 2015 sprengten die mutmaßlichen Täter den Golf des Freitaler Linken-Abgeordneten Michael Richter, der sich für Flüchtlinge engagiert. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden, weitere Wagen wurden beschädigt. Asylbewerberunterkunft attackiert In der Nacht vom 19. auf den 20. September 2015 sollen die Angeklagten am Küchenfenster einer Asylbewerberunterkunft auf der Bahnhofstraße Freital zwei Sprengkörper gezündet haben, darunter einen in Deutschland verbotenen mit Namen Cobra 12. Mauerwerk, Glas- und Kunststoffsplitter flogen umher. Verletzt wurde nur deshalb niemand, weil die acht Bewohner in anderen Räumen schliefen. Linken-Parteibüro angegriffen Am 20. September 2015 sollen die mutmaßlichen Täter die Schaufensterscheibe des Partei- und Abgeordnetenbüros der Linkspartei in Freital gesprengt haben, weil sich die Linke für Asylbewerber stark macht. Sprengsätze auf Wohnprojekt Am 18. Oktober 2015 soll die Gruppe gemeinsam mit zugereisten Unterstützern das linke Wohnprojekt Mangelwirtschaft auf der Overbeckstraße 26 in Dresden angegriffen haben. Sie schleuderten Steine und Böller ins Haus und sprengten eine Flasche mit Buttersäure, um das Haus unbewohnbar zu machen. Ein weiterer Sprengsatz dieser Art zündete aber nicht. Die Ermittler sehen in dem Anschlag einen Racheakt der Täter an den Bewohnern. Hintergrund ist ein mutmaßlich linker Angriff auf einen Rechtsradikalen, der mit anderen eine Turnhalle blockiert hatte, in der eine Flüchtlingsunterkunft entstehen sollte. Flüchtlingswohnung angegriffen Am 31. Oktober 2015 soll die Gruppe an Fenstern im Erdgeschoss der Asylbewerberwohnung Wilsdruffer Straße 127 zeitgleich drei in Deutschland illegale Sprengkörper Cobra 12 gezündet haben. Die Explosion löste Teile der Fenster aus dem Mauerwerk, Glassplitter flogen umher und verletzten einen der Bewohner im Gesicht. Die drei anderen retteten sich in den Flur, nachdem einer die abbrennende Lunte bemerkt hatte.



Wenige Tage später wurden drei der jetzt Angeschuldigten festgenommen und kamen in Haft.

Zum Auftakt des zweiten Prozesstages war die Verteidigung mit Befangenheitsanträgen gegen die Strafkammer und den Vorsitzenden Richter Thomas Fresemann gescheitert. Der Vorwurf, Fresemanns Unabhängigkeit sei durch ein früheres kollegiales Verhältnis zum Verteidiger des Angeklagten Sch. beeinträchtigt, sei unbegründet, entschied das Gericht.

Auch eine Anordnung des Richters, die unter anderem Leibesvisitationen und Verbot der Internetnutzung für die Strafverteidiger im Gerichtssaal vorsieht, begründe keine Befangenheit Fresemanns, hieß es.



Eine Entscheidung über eine von den Verteidigern ausgesprochene Besetzungsrüge steht noch aus. Die Anwälte, insbesondere der Verteidiger der Mitangeklagten Maria K., hatten das Zustandekommen des vierten Strafsenats bemängelt und von einem gesetzeswidrigen "Ausnahmegericht" gesprochen, das die Justiz extra für dieses Verfahren geschaffen und danach mehrfach umbesetzt habe.