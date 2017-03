In einer Unterkunft für Kinder nahe Guatemala-Stadt sind bei einem Brand mindestens 20 Mädchen ums Leben gekommen. Das gab eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bekannt. Zwei Krankenhäuser behandelten nach eigenen Angaben 41 verletzte Mädchen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren. Viele davon mit starken Verbrennungen, sagte Carlos Soto vom Roosevelt-Krankenhaus. Der Brand war wohl Folge einer Revolte der Jugendlichen in der Einrichtung.

Jugendliche hätten am Dienstag begonnen, in dem Kinderheim zu randalieren, um von dort auszubrechen, sagte der Leiter der Sozialhilfe-Behörde Guatemalas, Carlos Rodas. Einige der Jugendlichen hätten dann am Mittwoch ihre Matratzen angezündet. "Wir drücken uns nicht vor der Verantwortung, wir nehmen diese an. Aber wir bekommen diese Leben nicht zurück", sagte Rodas. Die Unterkunft ist wegen Überfüllung und mutmaßlichen Missbrauchs bereits häufiger in die Kritik geraten.

Eine 15-Jährige, die wegen leichterer Verletzungen im Krankenhaus behandelt wurde, sagte, dem Aufstand seien Gerüchte über einen Ausbruchversuch gefolgt. Einige der Jungen und jungen Männer seien in den Mädchen-Trakt eingedrungen. Sie sei mit anderen auf das Dach des Gebäudes geflohen, weil sie Angst vor Übergriffen gehabt hätte, sagte das Mädchen. Am frühen Mittwochmorgen sei dann das Feuer ausgebrochen.

Bilder aus dem Gebäude zeigten mit Laken abgedeckte Leichen, Teile von Schaumstoffmatratzen und einen verqualmten Schlafraum. Weinende Verwandte warteten vor dem Gebäude verzweifelt auf Nachricht von ihren Kindern. Präsident Jimmy Morales rief bei einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag zu einer Schweigeminute für die Toten auf.

Guatemalas Menschenrechtsanwalt Jorge de Leon sagte, viele jüngere Kinder seien aus dem Heim geflohen, weil sie von Älteren drangsaliert und missbraucht worden seien. Sie hätten berichtet, ständig angegriffen worden zu sein. Auch gebe es wenig und nur schlechtes Essen.

Die Einrichtung war geschaffen worden, um Kinder unterzubringen, die Opfer von Missbrauch oder Obdachlosigkeit waren. Auch Jugendliche, die Strafen in Jugendhafteinrichtungen abgeleistet und dann keinen anderen Ort zum Wohnen hatten, waren dort untergebracht. Während die Unterkunft für die Unterbringung von 500 Kindern und Jugendlichen ausgelegt war, wohnten dort zum Zeitpunkt des Brands Schätzungen zufolge jedoch rund 800.