Bei einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in der Nähe von Kassel sind drei Bewohner schwer verletzt worden. Eine vorsätzliche Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen, teilte die Polizei mit. Zunächst gab es keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund.



Nach ersten Erkenntnissen gab es zeitgleich zum Ausbruch des Brandes einen Streit unter Bewohnern der Unterkunft. Das Feuer brach nach Polizeiangaben am Dienstagabend in einem Zimmer im Obergeschoss des Gebäudes in der hessischen Gemeinde Helsa aus und breitete sich im gesamten Stockwerk aus. Bis auf einen Mann, der von der Feuerwehr gerettet wurde, konnten sich alle Bewohner allein in Sicherheit bringen.



Die Verletzten seien mit Rauchvergiftungen und weiteren Verletzungen, allesamt jedoch nicht lebensbedrohlich, im Krankenhaus behandelt worden. Der Brandschaden belaufe sich auf rund 30.000 Euro. Die Unterkunft, in der mindestens 26 Asylbewerber lebten, war vorerst unbewohnbar.