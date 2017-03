Der "Islamische Staat" ist nach eigenen Angaben für den Doppelanschlag in Damaskus vom 15. März verantwortlich. Der IS erklärte am Donnerstag in seiner Wochenschrift"Al-Naba", seine Kämpfer Abu Mussa al Dschulani und Abu Firas al Schami hätten die Anschläge auf Glaubensabtrünnige ausgeführt. Damals hatte ein Selbstmordattentäter eine Bombe im Justizpalast der Stadt gezündet, ein zweiter Angreifer hatte sich in einem Restaurant in die Luft gesprengt.

Die Attentäter begingen die Tat am sechsten Jahrestag des Beginns des Syrien-Konfliktes. Er hatte am 15. März 2011 mit Protesten gegen die Regierung in Damaskus begonnen. Mittlerweile sind in dem Bürgerkrieg mindestens 400.000 Menschen ums Leben gekommen. Die von der syrischen Regierung kontrollierten Gebiete sind in den vergangenen Wochen mehrfach Ziel von Bombenattentaten geworden.

Ende Februar hatten Selbstmordattentäter in der zentralsyrischen Stadt Homs nach Angaben von Aktivisten mehr als 40 Menschen getötet. Die Angriffe richteten sich gegen Gebäude des Militärgeheimdienstes und der Staatssicherheit. Unter den Opfern war auch der Chef des Militärgeheimdienstes der Stadt. Zu den Anschlägen bekannte sich ebenfalls die Al-Kaida-nahe Organisation.

Der IS kontrolliert Teile von Syrien, unter anderem die Großstadt Rakka. Zuletzt haben die Dschihadisten sowohl in Syrien als auch im Irak an Einfluss verloren. Mossul, die letzte IS-Hochburg im Irak, ist inzwischen größtenteils von der irakischen Regierungsarmee mit Unterstützung der Anti-IS-Koalition zurückerobert worden. Die aus 68 Staaten bestehende Allianz unterstützt auch den Vorstoß arabischer und kurdischer Kämpfer auf die nordsyrische Stadt Rakka, die als Hauptstadt des IS gilt.