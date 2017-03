Die schnellere Abschiebung von islamistischen Gefährdern mit ausländischem Pass – darauf hatte sich die Bundesregierung nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt geeinigt. Jetzt haben mehrere Bundesländer kurz hintereinander angekündigt, dies in die Tat umzusetzen. Dabei hilft ihnen ein Urteil, das das Bundesverwaltungsgericht diese Woche gefällt hat.



In Bremen wurden in dieser und in der vergangenen Woche zwei Männer festgenommen, die das Bundesland für "ausgesprochen gefährlich" halte. Das sagte der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer dem Weser-Kurier. Es handele sich um einen 18-jährigen Russen, der sich über die Planung von Anschlägen mit anderen ausgetauscht hat, sowie einen 36-jährigen Algerier, der schon in Frankreich damit gedroht hatte, einen terroristischen Anschlag zu begehen. "Beide Männer sitzen in Abschiebehaft", so Mäurer. Wie schnell sie nun abgeschoben werden, sagte der SPD-Politiker nicht.

Auch im benachbarten Bundesland Niedersachsen steht eine Abschiebung festgenommener Gefährder bevor. Am Dienstag entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dass zwei in Göttingen unter Terrorverdacht festgenommene Männer abgeschoben werden können, obwohl sie noch keine schweren Straftaten begangen haben und in Deutschland geboren sind. Mit einem Eilantrag hatten die Männer das verhindern wollen, das Gericht bestätigte aber die Anordnung von Innenminister Boris Pistorius (SPD).



Der 22-jährige Nigerianer und ein 27 Jahre alte Algerier waren Anfang Februar bei einer Großrazzia in Göttingen festgenommen worden. Bei den Männern waren unter anderem scharf gemachte Waffen, Munition und Flaggen des "Islamischen Staates" (IS) beschlagnahmt worden. Pistorius nannte die Anschlagspläne damals "sehr konkret". Zu dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sagte er: "Unsere Rechtsposition ist damit bestätigt – wir haben das schärfste Schwert des Ausländerrechts angewendet, um eine konkrete Gefahr abzuwenden." Die Männer sollten nun "so schnell wie möglich abgeschoben werden". Möglichst noch vor Ostern, sagte ein Innenministeriumssprecher. Er kündigte außerdem an, weitere Fälle möglicher Abschiebungen von Gefährdern zu prüfen.

Bundestag diskutiert Gesetzesentwurf

Auch der Bremer Innensenator nannte das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hilfreich. "Wir haben uns schon Anfang des Jahres dazu entschlossen, alles zu unternehmen, um potenzielle Gefährder und sogenannte relevante gefährliche Personen des Landes zu verweisen", so Mäurer. Die Entscheidung aus Leipzig unterstütze die Länder nun dabei, gefährliche Personen abzuschieben, "und zwar bevor die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eingeleitet hat oder gar etwas passiert ist". Das sei eine wichtige Botschaft und ein großer Fortschritt.

Andere Bundesländer sehen das ähnlich. Nach einer gemeinsamen Konferenz teilten die SPD-Innenminister der Länder mit: Die sich aus dem Urteil "ergebenden verbesserten Rückführungsmöglichkeiten werden wir offensiv nutzen". Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) sagte: "Wir werden uns sehr genau ansehen, ob dieses Urteil eine Blaupause sein könnte für den einen oder anderen Gefährder."



In Hessen prüft CDU-Innenminister Peter Beuth die neuen rechtlichen Möglichkeiten für die Abschiebung von islamistischen Gefährdern. Den Vorstoß aus Niedersachsen nannte er einen interessanten Ansatz. Allerdings müsse noch die Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts ausgewertet werden, um tätig werden zu können.



Am Donnerstag hat der Bundestag das Gesetzespaket für schärfere Abschieberegeln diskutiert, das die Bundesregierung Ende Februar auf den Weg gebracht hatte. Die Änderungen sehen unter anderem vor, dass ausreisepflichtige Gefährder mithilfe von elektronischen Fußfesseln überwacht werden oder auch länger als bisher inhaftiert werden können. Das Kabinett hatte die Pläne nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember mit zwölf Toten auf den Weg gebracht. Hintergrund ist, dass der aus Tunesien stammende Attentäter Anis Amri den Behörden im Vorfeld der Tat als Gefährder bekannt war, aber nicht abgeschoben worden war.



Im Januar stuften die deutschen Sicherheitsbehörden 548 Menschen als Gefährder ein. Die Hälfte davon hält sich nicht in Deutschland auf. 62 islamistische Gefährder mit ausländischem Pass sind ausreisepflichtig – das bedeutet, sie müssten sofort abgeschoben werden. Meist scheitert das, weil gültige Papiere fehlen.