Etwa 370 Polizisten haben am Dienstagmorgen Wohnungen von acht Verdächtigen in der salafistischen Szene in Hildesheim durchsucht. Zudem wurden die Moscheeräume des Vereins Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim e.V. untersucht, den das Landesinnenministerium kurz zuvor verboten und aufgelöst hatte.

"Mit dem Vereinsverbot wurde ein Hotspot der radikalen Salafistenszene in Deutschland zerschlagen", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). In dem Verein sollen Muslime radikalisiert und zur Reise in Kriegsgebiete bewegt worden sein, um sich der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) anzuschließen. Das erschließe sich aus Beweismaterialien, die bei einer Razzia im vergangenen Juli sichergestellt worden seien, sagte ein Ministeriumssprecher. Damals hatte die Polizei dieselben Räume wie nun am Dienstag durchsucht.



Den Sicherheitsbehörden gilt die Region in Hildesheim und Göttingen als Sammelpunkt radikaler Salafisten. Auch der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, wurde laut Medienberichten im vergangenen Jahr im Vereinsumfeld fotografiert. Im November wurde zudem Abu Walaa verhaftet. Der Hildesheimer Hassprediger war eine einflussreiche Figur in der Islamistenszene.

In Niedersachsen gibt es laut niedersächsischem Verfassungsschutz etwa 700 Salafisten, von denen 77 in Richtung Syrien und Irak ausgereist sind. Etwa 50 weitere werden als Gefährder bewertet und besonders beobachtet.