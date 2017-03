Nach dem Anschlag in London hat es in der Nacht zum Freitag nach Angaben der Polizei zwei weitere Festnahmen gegeben. Der Antiterrorbeauftragte Mark Rowley sprach von zwei "bedeutsamen" Festsetzungen. Seinen Angaben zufolge waren damit am Freitag insgesamt neun Verdächtige in Gewahrsam. Zunächst hatte es nach dem tödlichen Anschlag vom Mittwoch acht Festnahmen gegeben, eine Frau wurde aber wieder freigelassen.

Am Mittwoch hatte ein Attentäter auf der Westminster-Brücke mehrere Passanten überfahren und war dann mit seinem Auto in eine Absperrung vor dem Parlament gefahren. Danach erstach er noch einen Polizisten im Innenhof des Gebäudes, bevor er von dessen Kollegen erschossen wurde. Ein weiteres Opfer erlag mittlerweile seinen Verletzungen. Das eingesetzte Auto soll laut BBC ein Mietwagen gewesen sein.

Scotland Yard will zwei Tage nach dem Anschlag über den Täter "herausfinden, ob er absolut allein handelte und von terroristischer Propaganda inspiriert wurde oder ob andere ihn ermutigten oder unterstützten", sagte Rowley. Es liefen aktuell Durchsuchungen an fünf Adressen, 16 weitere wurden bereits beendet. 2700 Gegenstände seien konfisziert worden, eine große Menge an Daten von Computern sei sichergestellt worden. Rund 3500 Zeugen hat Scotland Yard nach eigener Aussage bereits kontaktiert.



Der Attentäter nannte sich selbst Khalid Masood. Das war aber laut Polizei nur einer von mehreren Namen, die er seit seiner Konvertierung zum Islam nutzte. Geboren wurde er 1962 als Adrian Russell Ajao in Kent. Seine Vorstrafenakte ist lang. Er wurde bereits wegen Überfällen, schwerer Körperverletzung, unerlaubten Waffenbesitzes und Störung der öffentlichen Ordnung verurteilt. Dafür saß er teilweise im Gefängnis. Laut Polizei datiert die erste Verurteilung aus dem Jahr 1983, die letzte aus dem Jahr 2003.

Auch der Geheimdienst MI5 hatte sich schon einmal mit ihm als möglichen Extremisten befasst, stufte ihn aber laut Aussage von Premierministerin May als "Randfigur" ein.

Laut Polizei wurden bei dem Anschlag insgesamt mindestens 50 Personen verletzt, von denen 31 im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zwei Verletzte befinden sich noch im kritischen Zustand, einer davon schwebe in Lebensgefahr.