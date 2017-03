Der Flachbau im Dresdner Norden ist mit Metallgittern und Stacheldraht umzäunt. Ursprünglich sollten einmal Flüchtlinge in das Gebäude einziehen. Doch nun wird hier gegen Flüchtlingsfeinde verhandelt. Fünf Millionen Euro hat es sich der Freistaat Sachsen kosten lassen, dass aus der Asylbewerberunterkunft ein Gerichtssaal wurde.

Seit diesem Dienstag müssen sich sieben Männer und eine Frau der Gruppe Freital vor dem neu gegründeten vierten Strafsenat des Oberlandesgerichts Dresden verantworten. Sie sind angeklagt, eine terroristische Vereinigung gebildet und Sprengstoffanschläge auf Asylbewerber und politisch Linke verübt zu haben. Ihr Ziel sei es gewesen, "die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern" und den Staat zu schädigen, formuliert der Generalbundesanwalt in seiner Anklage. Neben dem NSU-Prozess und dem jüngst eröffneten Verfahren gegen die Rechtsextremisten von der Oldschool Society ist es das dritte Mal, dass sich mutmaßliche Rechtsterroristen vor Gericht verantworten müssen.

Mord, Totschlag, Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen und Körperverletzung – die Vorwürfe wiegen schwer. Die wichtigsten Fragen, die das Gericht zu klären hat, sind: Haben die Täter eine Terrorgruppe gebildet? Und: Kann die Justiz ihnen versuchten Mord vorwerfen?

Die Demonstranten

Es regnet in Kaltland, wie Sachsen oft genannt wird, wenn Fremdenfeinde wieder einmal zugeschlagen haben. Zwei Dutzend Jugendliche aus Leipzig und Dresden haben Pavillons auf den matschigen Rasen vor dem Gerichtsgebäude gestellt und einen Generator angeworfen. Becher mit Tee dampfen. Die Demonstranten entrollen ein Transparent: "Deutsche Polizisten informieren Terroristen?!" steht darauf. Ein Redner beklagt am Mikrofon, dass die Staatsanwaltschaft erst auf Druck der Nebenkläger dem Verdacht nachging, Beamte hätten die Täter von Freital vor Polizeieinsätzen gewarnt. Drei junge Frauen halten ein Plakat hoch, nur ihre Kapuzen sind zu sehen. Es zeigt die Namen der Anschlagsorte. Einzelne Buchstaben sind hervorgehoben, sie ergeben das Wort Pegida. Polizisten mit Knöpfen im Ohr treten heran, bitten die Frauen beiseite. Sie stünden außerhalb des genehmigten Demonstrationsbereiches. Die Frauen weigern sich, denn ihr Transparent ist gerade live im Fernsehen. Ein Reporterteam interviewt direkt vor ihnen den Polizeisprecher.

Besondere Freunde

Vor dem Besuchereingang warten nur wenige Menschen. Der Andrang ist weit geringer als beim Beginn des NSU-Prozesses. Damals gab es wochenlang Streit um die Sitzplätze. In Dresden tröpfeln die Besucher durch die Tür. Taschen ausleeren für die Sicherheitsschleuse, Arme hoch für den Metalldetektor. Zwei blonde Frauen mit Smartphones in der Hand fallen auf, umgeben von jungen männlichen Begleitern. Sie wenden sich ab, sobald sie ein Fremder anspricht. Es sind Freunde der Angeklagten, die eine Blondine ist die Freundin von Philipp W., auch zwei Großeltern sind gekommen. Wir scheuen die Öffentlichkeit nicht, wir stehen unseren Freunden bei und haben nichts zu verbergen – das soll wohl ihre Botschaft sein.

Die Gruppe Freital Entstehung und Struktur Die Gruppe Freital deckt sich in ihrer Mitgliederstruktur in weiten Teilen mit der ausländerfeindlichen Bürgerwehr FTL360, benannt nach dem Autokennzeichen von Freital und der Buslinie, auf der zwei der mutmaßlichen Täter, S. und W., als Fahrer eingesetzt waren. Sie war öffentlich als rechtsradikal erkennbar: Sie warb auf Facebook für Rechtsrock-Bands und sympathisierte mit dem Neonazi Horst Mahler. Auch die rechtsradikale Einstellung der Bürgerwehr-Anhänger war auf mehreren der persönlichen Facebookseiten leicht erkennbar. Dennoch sahen Polizei und Verfassungsschutz damals keinen Handlungsbedarf und wollten keine Gruppenstruktur erkennen. Spätestens von Juli 2015 an bildeten die Angeklagten S., W. und F. mit weiteren Unterstützern die Terrorgruppe Freital. Nach Ansicht der Ermittler war die Gruppe auf längere Zeit angelegt und hatte zum Ziel, politisch Andersdenkende einzuschüchtern und Flüchtlinge so zu verängstigen, dass sie Deutschland wieder verlassen. Ihre rechtsextremistische Ideologie wollte sie gewaltsam durchsetzen, etwa durch Sprengstoffanschläge und durch das Töten von Menschen. Timo S. Timo S. ist als Rädelsführer der Gruppe angeklagt. Der 28-Jährige, geboren und aufgewachsen in Hamburg, war vor seinem Umzug nach Dresden in der militanten Neonazi-Szene Norddeutschlands unterwegs. Er arbeitete bis zu seiner Verhaftung als Busfahrer bei der Regionalverkehr Dresden GmbH. Er ist vorbestraft. Wegen eines Überfalls auf linke Jugendliche an einer Tankstelle in Freital erhielt er ein Jahr auf Bewährung. Timo S. soll Gleichgesinnte für die Gruppe rekrutiert und die Zusammenarbeit mit Kameradschaftlern aus Dresden gepflegt haben. S. wurde am 5. November 2015 festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Patrick F. Patrick F. ist als zweiter Rädelsführer angeklagt. Der 26-Jährige ist gelernter Lagerist und arbeitete zuletzt nebenberuflich auch als Pizzabote. Er gilt mit S. und dem weiteren Angeschuldigten W. als Gründer der Gruppe Freital und soll ihr Planer und Vordenker sein. F. soll mit Sprengkörpern und Schwarzpulver experimentiert haben, um deren Wirkung zu steigern. Gegen F. wurde vor Jahren schon einmal wegen Mitgliedschaft in der Hooligan-Gruppierung Faust des Ostens ermittelt. Er wurde am 5. November 2015 festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Philipp W. Der 30-Jährige ist gelernter Abwassertechniker und arbeitete wie S. bis zuletzt als Busfahrer. Wie S. soll er seine Fahrten dazu genutzt haben, um Ausländer zu überwachen. Wie S. trat er auch bei den Krawallen im sächsischen Heidenau in Erscheinung. In der Gruppe Freital gilt er als der Beobachter der linken Szene, er soll potenzielle Anschlagsziele ermittelt haben. W. wurde am 5. November 2015 festgenommen und kam in Haft. Mike Se. Der 38-Jährige arbeitete als Elektroinstallateur, Postzusteller und Lagerist, später ließ er sich zum Pfleger umschulen. Bis zur Verhaftung arbeitete er bei einem Freitaler Pflegedienst. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Se. wurde am 19. April 2016 festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Rico K. K. ist mit 39 Jahren der älteste der Gruppe. Er ist gelernter Koch und Bäcker. Nach verschiedenen Anstellungsverhältnissen bei Dresdner Unternehmen machte er sich als Showschnitzer selbstständig. Für die Gruppe soll er die Verbindung zur Freien Kameradschaft Dresden gehalten haben. Unter anderem wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Unterschlagung hatte er bereits Bewährungsstrafen erhalten, die ihm aber 2012 erlassen wurden. Sebastian We. Der 26-jährige We. ist Wirtschaftsassistent von Beruf. Er arbeitete zeitweise bei einem Werbeverlag, zuletzt als Paketzusteller im sächsischen Hoyerswerda. We. wurde am 19. April 2016 festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Justin Sch. Er ist mit 19 Jahren der jüngste der Angeschuldigten. Sch. war im zweiten Jahr seiner Ausbildung zum Gleisbauer, als ihn die Polizei am 19. April 2016 festnahm. Maria K. Die 28-Jährige hatte eine Lehre als Goldschmiedin begonnen, arbeitete später aber bei einer Bau- und Montagefirma. Als sie am 19. April 2016 festgenommen wurde, war sie arbeitslos. Vorgehensweise Die Gruppenmitglieder trafen sich regelmäßig bei Bockwurst und Bier an einer Aral-Tankstelle im Freitaler Ortsteil Deuben, wo mehrere von ihnen wohnten und die meisten der Taten verübt wurden. Die Gruppenmitglieder gingen nach Ansicht der Ermittler organisiert und arbeitsteilig vor und ordneten ihre persönlichen Ansichten dem Gruppenwillen unter. Sie verabredeten sich über verschlüsselte Chats, in denen der harte Kern der Gruppe die Taten plante und sich selbst als "Terroristen" bezeichnetete. Rolle der Ermittler Nach den Verhaftungen von S., F. und W. hatte die Dresdner Staatsanwaltschaft im Frühjahr 2016 Anklage vor dem Amtsgericht erhoben – wegen des Einsatzes der Sprengkörper, Sachbeschädigung und Körperverletzung. Eine terroristische Gruppenstruktur wollten Polizei und Justiz nicht erkennen. Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe – zuständig für Terrorermittlungen – sah das anders und zog den Fall am 11. April 2016 an sich, fünf Tage vor der Festnahme der weiteren fünf Angeschuldigten.

Im Gerichtssaal schirmt eine Glasfront die Zuschauer von den Angeklagten ab. W.s Freundin setzt sich in die erste Reihe. Später mokiert sie sich darüber, dass der Richter die Angeklagten nach ihren Namen fragte. Dass die Gruppe überhaupt dem Verfahren folgen darf, ist nicht unproblematisch. Denn gegen einige von ihnen wird ebenfalls wegen der Terrortaten ermittelt, allerdings in abgetrennten Verfahren.

Einer schert aus

Justin S. ist mit seinen 19 Jahren der Jüngste unter den Angeklagten. Er sitzt ganz hinten links im Block der mutmaßlichen Täter. Als Einziger von ihnen nennt er seinen Namen. Alle anderen Angeklagten weigern sich, ihre Personalien anzugeben. Sie sitzen an acht schweren, kantigen Tischen. Dort hat jeder Angeklagte zwei Verteidiger zur Seite. Die andere Hälfte des Raumes füllen die Nebenkläger und die drei in rote Roben gekleideten Bundesanwälte. Mittig an der Stirnseite hat der Vorsitzende Richter Thomas Fresemann Platz genommen, flankiert von seinen vier Beisitzern.

Der Vielredner

Die Stunden im Saal gehen dahin. Die Verteidiger traktieren das Gericht mit Befangenheitsanträgen und Beschwerden. Die Bundesanwaltschaft habe im Gebäude Internetzugang erhalten, die Anwälte der Angeklagten nicht, moniert der Rechtsbeistand von Rico K..

Zum Wortführer wird der Verteidiger der einzigen angeklagten Frau, Marie K.. Er nennt das Gericht ein "Provisorium", für das "fünf Millionen verbrannt" worden seien. Dann überrascht er die Richter mit der Bemerkung, Marie K. sei reuig, bedaure die Taten und wolle sie am liebsten ungeschehen machen. Doch kaum ist das gesagt, führt er wortreicher als jeder seiner Vorredner aus, warum Richter Fresemann befangen sei.

Die Anschläge Auto gesprengt In wechselnden Besetzungen griffen die Angeklagten, so die Ermittler, unter anderem zwei Asylbewerberunterkünfte und ein linkes Wohnprojekt an. Sie nutzten dazu in Deutschland illegale Sprengkörper, die sie in Tschechien kauften. Teilweise bestreiten die Angeschuldigten eine Beteiligung. Am 27. Juli 2015 sprengten die mutmaßlichen Täter den Golf des Freitaler Linken-Abgeordneten Michael Richter, der sich für Flüchtlinge engagiert. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden, weitere Wagen wurden beschädigt. Asylbewerberunterkunft attackiert In der Nacht vom 19. auf den 20. September 2015 sollen die Angeklagten am Küchenfenster einer Asylbewerberunterkunft auf der Bahnhofstraße Freital zwei Sprengkörper gezündet haben, darunter einen in Deutschland verbotenen mit Namen Cobra 12. Mauerwerk, Glas- und Kunststoffsplitter flogen umher. Verletzt wurde nur deshalb niemand, weil die acht Bewohner in anderen Räumen schliefen. Linken-Parteibüro angegriffen Am 20. September 2015 sollen die mutmaßlichen Täter die Schaufensterscheibe des Partei- und Abgeordnetenbüros der Linkspartei in Freital gesprengt haben, weil sich die Linke für Asylbewerber stark macht. Sprengsätze auf Wohnprojekt Am 18. Oktober 2015 soll die Gruppe gemeinsam mit zugereisten Unterstützern das linke Wohnprojekt Mangelwirtschaft auf der Overbeckstraße 26 in Freital angegriffen haben. Sie schleuderten Steine und Böller ins Haus und sprengten eine Flasche mit Buttersäure, um das Haus unbewohnbar zu machen. Ein weiterer Sprengsatz dieser Art zündete aber nicht. Die Ermittler sehen in dem Anschlag einen Racheakt der Täter an den Bewohnern. Hintergrund ist ein mutmaßlich linker Angriff auf einen Rechtsradikalen, der mit anderen eine Turnhalle blockiert hatte, in der eine Flüchtlingsunterkunft entstehen sollte. Flüchtlingswohnung angegriffen Am 31. Oktober 2015 soll die Gruppe an Fenstern im Erdgeschoss der Asylbewerberwohnung Wilsdruffer Straße 127 zeitgleich drei in Deutschland illegale Sprengkörper Cobra 12 gezündet haben. Die Explosion löste Teile der Fenster aus dem Mauerwerk, Glassplitter flogen umher und verletzten einen der Bewohner im Gesicht. Die drei anderen retteten sich in den Flur, nachdem einer die abbrennende Lunte bemerkt hatte.



Wenige Tage später wurden drei der jetzt Angeschuldigten festgenommen und kamen in Haft.

Und dieser Verteidiger hat noch mehr zu sagen. Geraume Zeit verbringt er damit zu erläutern, warum der neu gebildete Vierte Senat für dieses Verfahren ungeeignet sei: Weil er nämlich während des Ermittlungsverfahrens mehrfach umgebildet worden sei. Die Angeklagten seien so in ihrem Recht verletzt worden, Gewissheit zu haben, welcher Richter über sie urteilt. Die Strategie ist leicht zu durchschauen. Der Verteidiger will Richter Fresemann aus dem Konzept bringen. Dafür trägt er alles vor, was ihm einfällt, von den Polizisten, die Tipps an Täter gegeben haben könnten über die scharfen Sicherheitskontrollen im Gerichtsgebäude, die ihn selbst verunsichert hätten, bis hin zu CDs mit Weihnachtsliedern, wegen derer seine Mandantin Schwierigkeiten bekommen habe.

Der Verteidiger spricht fast doppelt so lange, wie das Verlesen der 24 Seiten der Anklageschrift gedauert hat. Einem Nebenkläger platzt nach fast anderthalb Stunden der Kragen. "Das dient nur der Selbstdarstellung des Kollegen!" Doch der Verteidiger kontert, er wolle doch gerade zur Begründung seiner Anträge kommen. Dann kündigt er sechs weitere Seiten Rede an. Gelächter im Publikum.

Der Getriebene

Richter Fresemann, Jahrgang 1966, dürfte ein im Strafrecht und in der Prozessführung erfahrener Mann sein. Er könnte das Verfahren moderieren, das Wort erteilen, entziehen, den Stand der Argumentation zusammenfassen, den Prozess also strukturieren und vorantreiben. Doch oft tut er gar nichts, während Verteidiger und Ankläger quer durch den Saal miteinander streiten. Als mehrere Nebenkläger abermals lautstark verlangen, er möge entscheiden, ob der redselige Verteidiger seinen Vortrag fortsetzen darf, schaltet sich schließlich ein Bundesanwalt ein. Sechs Seiten sollten doch zu bewältigen sein, wirbt er um Verständnis. Richter Fresemann nimmt die Vorlage dankbar auf. Dann mahnt er, der Verteidiger möge am Thema bleiben. "Ansonsten müsste ich sehen, wie wir verfahren". Man spürt: Er möchte keinen Fehler machen. Die Drohung des Verteidigers scheint zu verfangen. Der hatte schon in der ersten Minute seiner langatmigen Rede gewarnt, er werde eine Revision des Urteils vor dem Bundesgerichtshof anstreben. Richter Fresemann hat kein leichtes Amt.