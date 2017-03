Europaweit ist es am Sonntag erneut zu Kundgebungen von EU-Anhängern gekommen. Der Initiator der Kundgebungen, die europaweite Initiative Pulse of Europe hatte zu den Demonstrationen aufgerufen. Nach Angaben der Veranstalter seien in 58 europäischen Städten etwa 20.000 Menschen dem Aufruf gefolgt.



Auch auf dem Berliner Gendarmenmarkt gab es eine Veranstaltung von Pulse of Europe. Nach Angaben der Berliner Polizei kamen rund 2.000 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen von 4.000 Teilnehmern. Am vergangenen Sonntag kamen bereits 5.000 Menschen in der Hauptstadt zusammen, um für die EU zu demonstrieren.



Auch in Köln, Düsseldorf und Karlsruhe gab es Pro-EU-Demonstrationen. Die Initiative Pulse of Europe entstand nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten. Seit Mitte Februar gibt es regelmäßig und europaweit Veranstaltungen der Gruppe. Mittlerweile finden die Kundgebungen in über 50 Städten statt.