Der Streit zwischen dem Fernsehsatiriker Jan Böhmermann und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ist noch nicht zu Ende. Wie Böhmermanns Anwalt Christian Schertz der Süddeutschen Zeitung sagte, legte der Moderator Berufung gegen eine Entscheidung des Hamburger Landgerichtes ein. Das Gericht hatte große Teile seiner sogenannten Schmähkritik verboten.

Böhmermann werde eine Einschränkung seiner Grundrechte nicht akzeptieren, sagte Schertz der Zeitung. "Man kann ein Kunstwerk nicht in Einzelteile sezieren." Ein übersteigertes Ehrempfinden Erdoğans, persönlicher Geschmack oder strategische Erwägungen der Politik dürften nicht zum Maßstab des deutschen Rechtsstaates werden.

Schertz hatte bereits im Februar Berufung angekündigt. Er wolle notfalls bis zum Bundesgerichtshof gehen, sagte der Anwalt damals.

Böhmermann hatte seine Schmähkritik im vergangenen Jahr in seiner ZDF-Sendung Neo Magazin Royale vorgetragen. In dem Gedicht hatte er den türkischen Präsidenten mit Kinderpornografie und Sodomie in Verbindung gebracht, aber darauf hingewiesen, dass solche Äußerungen auch in Deutschland nicht erlaubt seien.

Die Richter entschieden schließlich, dass die Grenze zur Ehrverletzung überschritten worden sei. Erdoğan sieht sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt und bezeichnet das Gedicht als rassistisch.



Das Gedicht hatte auch zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mainz wegen Verdachts auf Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts geführt. In diesem Zuge hatte die Bundesregierung die Ermächtigung zur Strafverfolgung nach Paragraf 103 erteilt. Demzufolge macht sich strafbar, wer ein ausländisches Staatsoberhaupt oder ein ausländisches Regierungsmitglied, das sich in amtlicher Funktion in Deutschland aufhält, beleidigt. Darauf stehen bislang bis zu drei Jahre Haft, im Fall einer "verleumderischen Beleidigung" sogar bis zu fünf Jahre. Anfang des Jahres beschloss das Bundeskabinett jedoch die Abschaffung des sogenannten Paragrafen zur Majestätsbeleidigung Das Gerichtsverfahren war Anfang Oktober 2016 eingestellt worden.