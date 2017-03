Sieben in Deutschland lebende syrische Flüchtlinge haben beim Generalbundesanwalt Strafanzeige gegen Mitarbeiter des Assad-Regimes gestellt. Die Kläger sind Überlebende aus den Foltergefängnissen der Regierung. Sie werfen sechs Geheimdienstchefs und weiteren hochrangigen Tatverdächtigen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.

Die Anzeige beschränkt sich auf drei Haftanstalten des Militärgeheimdienstes in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Die darin als Zeugen aufgeführten Betroffenen berichten von sexueller Nötigung, unmenschlichen Haftbedingungen und teilweise extrem grausamen Foltermethoden. Einem von ihnen wurde die Haut mit scharfen Reinigungsmitteln verätzt. Anderen wurde gegen die Genitalien getreten oder sie wurden gezwungen, stundenlang zu stehen bis sie das Bewusstsein verloren.

Da es sich um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit handele, könne gegen die mutmaßlichen Täter auch in Deutschland ermittelt werden, sagte Wolfgang Kaleck vom European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), das die Anzeige gemeinsam mit den Betroffenen und zwei syrischen Menschenrechtsanwälten formuliert hat. Sie wollen, dass der Generalbundesanwalt Ermittlungen einleitet und dass in einer nächsten Stufe Haftbefehle erlassen werden. Außerdem könnten die Ermittlungen eines Tages vor einem möglichen Syrien-Tribunal genutzt werden, hieß es.

"Für die in Deutschland lebenden Flüchtlinge ist es wichtig, zu sehen, dass sie hier nicht nur Sicherheit und Essen bekommen, sondern auch Gerechtigkeit", sagte der syrische Anwalt Mazen Darwish. "Die Folter in Syrien, das sind keine einzelnen Exzesse, das ist eine jahrelang eingeübte Praxis", sagte Kaleck.