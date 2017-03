Bei einem Luftangriff im Norden von Syrien sind laut Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 42 Menschen getötet worden. Den Angaben zufolge wurde eine Moschee getroffen, über 100 Menschen sollen verletzt worden sein. Wer den Angriff ausgeführt hat, ist unklar.

Die meisten der Opfer seien Zivilisten, sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman. Die angegriffene Moschee liegt im Dorf Al-Dschineh, 30 Kilometer westlich von Aleppo. Das Dorf ist unter der Kontrolle von Rebellen und islamistischen Gruppen.



Sowohl die syrischen Streitkräfte und ihre russischen Verbündeten als auch die US-geführte Anti-IS-Koalition fliegen Luftangriffe in Nordsyrien. Im Januar agierte erstmals auch die türkische Luftwaffe in dem Gebiet.



Seit Dezember gilt in Syrien eine Waffenruhe, die jedoch nicht eingehalten wird. Der Kampf gegen Terrorgruppen wie den "Islamischen Staat (IS)" ist von der Vereinbarung ausgenommen. Die syrische Opposition war in dieser Woche neuen Verhandlungen über eine Stärkung der Waffenruhe in der kasachischen Hauptstadt Astana ferngeblieben. Sie protestierte damit gegen Verstöße gegen die Feuerpause, die sie der Regierung und ihrem Verbündeten Russland vorwerfen.