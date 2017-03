Im Zusammenhang mit dem Anschlag in London hat die britische Polizei sieben Personen festgenommen. Wie der stellvertretende Polizeipräsident von Scotland Yard, Mark Rowley, mitteilte, gab es an sechs verschiedenen Orten Razzien, darunter in der britischen Hauptstadt und Birmingham. "Die Durchsuchungen dauern an", sagte er am Morgen in London. "Wir glauben immer noch, dass es ein Einzeltäter war und vom internationalen Terrorismus inspiriert wurde." Es gebe keine Hinweise für eine andauernde Gefahr für die öffentliche Sicherheit.

Täter soll in Birmingham gelebt haben

Zuvor hatten bereits britische Medien wie der Sender Sky News und die Nachrichtenagentur Press Association von einer nächtlichen Razzia in der nordenglischen Stadt berichtet. Die Agentur zitiert einen namentlich nicht genannten Zeugen, demzufolge dort drei Männer von bewaffneten Polizisten abgeführt worden sind. "Der Mann aus London hat hier gelebt", sagte demnach der Zeuge.

Birmingham gilt als zentraler Ort der Islamistenszene in Großbritannien. Auch einer der mutmaßlichen Drahtzieher von Brüssel und Paris, Mohamed Abrini, hatte dort gewohnt. Er sitzt seit seiner Festnahme in Belgien im April vergangenen Jahres in Haft.

Parallelen zu Brüssel, Nizza und Berlin

Am Mittwochnachmittag hatte ein Angreifer im Parlamentsviertel drei Menschen getötet und 40 weitere verletzt. Er hatte mit einem Auto Fußgänger auf der Westminster Bridge niedergefahren und anschließend einen Polizisten vor dem britischen Parlament erstochen. Er selbst wurde schließlich von Polizisten erschossen. Scotland Yard geht davon aus, dass der Anschlag einen islamistischen Hintergrund hatte. Bislang übernahm niemand die Verantwortung für die Tat. Scotland Yard zufolge sind Hunderte Ermittler im Einsatz, die sich auf das Motiv, die Vorbereitungen und mögliche Komplizen des Mannes fokussieren.



Der Anschlag von London wurde auf den Tag genau ein Jahr nach den Terrorattacken von Brüssel verübt, bei denen islamistische Selbstmordattentäter 32 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt hatten. Er hatte auch Parallelen zu den Anschlägen von Nizza und Berlin, bei denen die Angreifer ebenfalls Fahrzeuge als Waffe eingesetzt hatten. Für die Londoner ist es der zweite verheerende Anschlag in ihrer Stadt: Im Juli 2005 hatten vier Attentäter in der U-Bahn und in einem Bus Sprengsätze gezündet. Damals starben 56 Menschen, etwa 700 wurden verletzt.



London - Angriff im Londoner Regierungsviertel Ein bewaffneter Angreifer hat in London 40 Menschen mit einem Auto teilweise schwer verletzt und vier Personen getötet. Der Attentäter war laut Polizei offenbar vom internationalen Terrorismus inspiriert. © Foto: Richard Pohle/Reuters

Die britische Premierministerin Theresa May verurteilte die Tat als "krank und verkommen". Doch die Briten würden sich dadurch nicht unterkriegen lassen, die Menschen würden sich "niemals dem Terror beugen" und sich von den "Stimmen des Hasses und des Bösen" nicht spalten lassen. "Jeder Versuch, die britischen Werte der Demokratie und der Freiheit zu attackieren, wird scheitern", sagte sie nach einem Treffen ihres Kabinetts vor dem Regierungssitz in der Downing Street und kündigte an, dass das Parlament am Donnerstag wie üblich zusammenkommen und die Terrorwarnstufe nicht erhöht werde.

In Großbritannien gilt derzeit die zweithöchste Terrorwarnstufe. Rowley von der Antiterroreinheit der Polizei kündigte an, dass in den kommenden Tagen zusätzliche bewaffnete Polizeikräfte in der Stadt eingesetzt würden, um die Öffentlichkeit zu sichern. Insgesamt sollen derzeit 2.800 Beamte in London für Sicherheit sorgen.