Anlässlich des Weltwassertages haben Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen (UN) auf die teils katastrophale Trinkwasserversorgung in manchen Teilen der Welt aufmerksam gemacht. So prognostiziert die UN-Kinderschutzorganisation Unicef eine "anhaltende Wasserkrise", da sich der Klimawandel in den kommenden 20 Jahren verschärfe. Die Kombination von Wasserknappheit und Klimawandel erzeuge "tödliche Aussichten".

Unicef warnt insbesondere vor einer lebensbedrohlichen Lage für Millionen Kinder. "Bis 2040 werden fast 600 Millionen Kinder in Regionen mit extrem begrenzten Wasserressourcen leben. Das ist eines von vier Kindern weltweit", heißt es in einem neuen Bericht der Organisation. "Niemand leidet mehr an einer Veränderung des Klimas als ein Kind." Der kleine Körper eines Kindes sei "besonders anfällig für die Veränderungen in der Luft, die es atmet, im Wasser, das es trinkt, und in den Lebensmitteln, die es isst".



Zudem nähmen im Zuge des Klimawandels Wetterextreme zu, und zwar nicht nur Hitzewellen. Auch Überflutungen könnten verheerend für die Wasserversorgung in armen Ländern sein. Starkregen könne schlecht geschützte Toiletten oder Latrinen überschwemmen, so die Trinkwasserversorgung kontaminieren und Cholera oder andere mörderische Krankheiten mitbringen. "Wasser zu trinken, wird dann zu einer tödlichen Angelegenheit." Cholera zum Beispiel breite sich durch verunreinigtes Wasser aus und könne "Kinder binnen Stunden töten, wenn sie nicht ärztlich behandelt werden". Außerdem stürben jeden Tag 800 Kinder unter fünf Jahren wegen Durchfalls – aufgrund von unsauberem Wasser, schlechter sanitärer Anlagen oder miserabler hygienischer Verhältnisse. Steigende Temperaturen lassen Bakterien und Krankheitserreger gedeihen.

Äthiopien, Südsudan, Gaza

Unicef-Direktor Anthony Lake spricht von einer "dramatischen Lage" vor allem in Teilen von Äthiopien, Nigeria, Somalia, Südsudan und Jemen. Dort würden Dürren und gewaltsame Konflikte in ihrer Kombination tödlich wirken. Allein in Äthiopien werden voraussichtlich im laufenden Jahren mehr als neun Millionen Menschen ohne sauberes Trinkwasser leben. Etwa 1,4 Millionen Kinder seien dort außerdem akuter Lebensgefahr durch schwere Mangelernährung ausgesetzt.



Die Hilfsorganisation Oxfam wiederum lenkt in einem Bericht den Blick auf den Gazastreifen und die israelische Blockadepolitik. Dort sei die Gesundheit von rund zwei Millionen Menschen wegen unzureichender Wasserversorgung bedroht. Durch die "Versorgungsblockade" der Region durch Israel könne die im Gaza-Krieg von 2014 zerstörte Infrastruktur nicht erneuert werden. "Die vor zwei Jahren vereinbarten UN-Regeln zum Wiederaufbau funktionieren nicht, lebenswichtige Güter erreichen das Gebiet nur sehr eingeschränkt." Allerdings werde die durch die innerpalästinensische Spaltung zwischen der offiziellen Behörde im Westjordanland und den De-facto-Behörden im Gazastreifen verschärft. Schließlich würden beide Parteien kaum oder gar nicht miteinander kommunizieren oder sich abstimmen.

Immer mehr, immer dreckigeres Abwasser

In ihrem Weltwasserbericht macht die Unesco auf ein weiteres Problem aufmerksam: immer mehr Abwasser, immer stärker mit Schadstoffen belastet, insbesondere in schnell wachsenden urbanen Räumen in Entwicklungsländern. Demnach sind 40 Prozent der Menschen weltweit nicht an ein Kanalsystem angeschlossen, 2,4 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu hinreichenden Sanitäranlagen. Politische Priorität sollte deshalb nicht allein die Wasserversorgung haben, fordert die Unesco, sondern auch die Wassergewinnung und -behandlung sowie die sichere Nutzung von Abwasser. Dieses müsse künftig stärker als Quelle von Wasser-, Energie- und Rohstoffversorgung genutzt werden.



Den Schätzungen zufolge werden weniger als 20 Prozent des weltweiten Abwassers behandelt. In Ländern mit geringem Einkommen sind es nach Angaben der Unesco nur acht Prozent, in solchen mit Einkommen im oberen Durchschnittsbereich 38 Prozent. Krankheitserreger und Schadstoffe aus unbehandeltem Abwasser seien jedoch gefährlich für Menschen und Ökosysteme, hieß es. 80 Prozent des weltweiten Abwassers werden ohne jede Behandlung abgeleitet – zum Schaden von Mensch, Umwelt und Wirtschaft.