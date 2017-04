Bei starken Überschwemmungen in Kolumbien sind mindestens 112 Menschen getötet worden. Das teilte Staatspräsident Juan Manuel Santos mit. Etwa 200 Menschen werden dem Roten Kreuz zufolge noch vermisst. Generaldirektor Cesar Uruena befürchtet nach eigenen Angaben eine "enorme Opferbilanz". Er erwarte ein weiteres Ansteigen der Opferzahlen.

Die Behörden bildeten einen Krisenstab. Militär, Polizei und Rettungskräfte suchten nach den Vermissten. Dabei müssten Hunderttausende Tonnen von Schutt und Schlamm weggeräumt werden, sagte Carlos Iván Márquez von der Katastrophenschutzbehörde des Landes. Wasser- und Schlammmassen trafen 17 Stadtviertel von Mocoa, sagte Márquez. Die Verbindung auf dem Landweg nach Mocoa ist wegen der Zerstörung von zwei Brücken unterbrochen.

Präsident Santos kündigte einen Besuch in Putumayos Hauptstadt Mocoa an. Über Twitter teilte er mit, dass er die Hilfs- und Bergungsarbeiten beaufsichtigen wolle. Seine Anwesenheit am Unglücksort werde die Aufmerksamkeit auf die Opfer lenken, um die jetzt ganz Kolumbien trauere. Santos sagte seine geplante Kuba-Reise ab, um in das Katastrophengebiet zu reisen.



"Uns fehlt Personal, um den Opfern zu helfen"

Heftige Regenfälle hatten in der Region Putumayo im Süden Kolumbiens Flüsse über die Ufer treten lassen. Dabei kam es zu Erdrutschen, die ganze Wohnviertel im Katastrophengebiete verschwinden ließen, sagte Gouverneurin Sorrel Aroca. Angesichts der hohen Zahl von Verletzten könne die medizinische Versorgung in Mocoa nicht mehr gewährleistet werden: "Uns fehlt Personal, um den Opfern der Tragödie zu helfen", sagte sie dem Radiosender Caracol.

Am Samstag war der Ort Mocoa, wo etwa 40.000 Menschen leben, von Strom und Leitungswasser abgeschnitten. Mocoa liegt in der Nähe der Grenze zu Ecuador, rund 630 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Bogotá entfernt.