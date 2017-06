"Unsre Eltern haben mehr gekifft als wir", singt die Hipster-Band Kraftklub, ZEIT-ONLINE-Redakteure haben bei ihren 1968er-Eltern nachgehakt: Stimmt's? Wie war die Zeit von Studentenunruhen, Hasch, freier Liebe und des Rock 'n' Rolls wirklich? Erlebnisse aus West-Berlin, Frankfurt, Göttingen, einer polnischen Kleinstadt und der ostdeutschen Provinz



Parvin Sadigh befragt ihren Vater Djafar, der 1968 in Berlin Politikwissenschaften studierte, mit Rudi Dutschke diskutierte und für die Demokratie in Iran, seinem Heimatland, kämpfte. Sozialismus ist für ihn heute nur noch ein Traum, der wohl nie wahr werden wird.



Parvin Sadigh: Djafar, du warst 68 mitten drin. Was hat dich besonders bewegt?

Djafar Sadigh: Der Schah hatte 1953 im Iran gemeinsam mit der CIA die demokratische Regierung von Mohammed Mossadegh gestürzt. Ich war aktives Mitglied der demokratischen Mossadegh-Partei INF und der Konföderation iranischer Studenten. Ich wollte, dass die deutsche Bevölkerung über die Despotie des Schahs im Iran informiert wird. Die deutsche Studentenbewegung war die beste Gelegenheit dazu. Studenten wollten, dass die Deutschen sich für Verbrechen der Nazis verantwortlich fühlen und sich lossagen von der gewalttätigen Tradition der Arier, und wir Iraner haben auch diese arische Tradition der Gewalt. Wir wollten wie die deutschen Studenten die ganze Welt demokratisieren – und natürlich besonders mein Geburtsland Iran.

Parvin: Deshalb warst du auch bei der Demonstration gegen den Schah in Berlin am 2. Juni 1967 dabei. Was hast du mitbekommen?

Djafar: Tagsüber war ich bei der Demonstration gegen den Schah am Rathaus Schöneberg und am Abend an der Deutschen Oper. Der Despot schickte seine eigenen Demonstranten hin (die berühmten Jubelperser), um uns zu verprügeln. Sie nannten uns Verräter. Mit langen Holzlatten bewaffnet schlugen diese Jubelperser am Rathaus Schöneberg auf uns und unsere deutschen Freunde ein. Ich bekam zum Glück nur einen Hieb ab, denn wir Demonstranten gegen den Schah waren viele und die Schläger des Schahs nur wenige.

Parvin: Und der Schuss auf Benno Ohnesorg?

Djafar: Am Abend war ich in unmittelbarer Nähe der Deutschen Oper, sodass ich den Mord an Benno Ohnesorg nicht direkt mitbekam. Ich hörte später, wie die Leute "Mord" riefen. Wir dürfen nicht vergessen, dass zu dieser Zeit die Springerpresse eine Hetzjagd auf die Studentenbewegung veranstaltete und die Polizei praktisch zur Gewalt aufrief. Nachträglich ist außerdem nachgewiesen worden, dass viele Polizisten in Westberlin im Juni 67 noch eine nationalsozialistische Vergangenheit hatten, bis hinein in die Polizeiführung.

Parvin: Du kanntest auch Rudi Dutschke, oder?

Djafar: Rudi Dutschke habe ich kennengelernt, lange bevor die Studentenbewegung begann. Das war 1966, als die Jusos ein Seminar mit dem belgischen Trotzkisten Ernest Mandel im Haus der Jugend am Ku'damm über Marx'sche Theorien veranstalteten. 25 Personen nahmen teil; ein anderer Iraner und ich waren auch dabei. Rudi war einer der Wortführer des Seminars. Ich glaube, genau in diesem Seminar keimte die sozialistische Bewegung auf. Denn bei allen späteren Demonstrationen wurden auf Geheiß von Rudi die roten Fahnen der Arbeiterbewegung getragen.



Ich kann nicht behaupten, dass ich während der gesamten Bewegung eng mit ihm befreundet war. Er war bald von sehr vielen Menschen umgeben. Wir haben uns aber nie aus den Augen verloren.

Parvin: Das heißt, du warst ein Sozialist. Was hast du darunter verstanden?

Djafar: Der Sozialismus, den wir wollten, unterschied sich wesentlich vom Lenin'schen Bolschewismus. Wir knüpften eher an Rosa Luxemburg und Karl Marx selbst an, der immer wieder betont hatte, der Sozialismus müsse das Werk der Proletarier selbst sein und nicht das Werk einer selbst ernannten Elite, wie die von Lenin, Stalin, Mao und anderen Schattierungen des Bolschewismus.

Parvin: Und im Nachhinein, was denkst du heute?

Djafar: Ich habe im Laufe der Jahre erkannt, dass die Demokratie das erstrebenswerte System ist (schließlich kam ich auch aus einer demokratischen Bewegung) und dass sie auch in Europa noch ausbaufähig ist. Ich glaube, dass viele von denen, die damals den Sozialismus herbeisehnten, mit mir darin übereinstimmen, wenn wir das auch nie miteinander besprochen haben. Die Entstehung der grünen Partei, die sich längst in den demokratischen Institutionen etabliert hat, spricht für diese These.



Sozialismus bleibt eine Vision, ein Traum, ein Lotteriespiel. Ob es irgendwann dazu kommt, ist fraglich. Marx erhob den Anspruch, der Sozialismus müsse das Werk der Mehrheit der Werktätigen, also der Arbeiterklasse sein. Die ist aber heute in der hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaft bereits eine Minderheit. Mit der digitalen Produktion ist sie dabei, ganz zu verschwinden. Der Sozialismus müsste aber das Werk der breiten bewussten Schichten im Volk sein. Ich sehe das nicht.

Parvin: Nicht nur politisch, auch privat hat die Studentenbewegung dich geprägt. Die meisten alten Fotos, die ich von dir kenne, zeigen den Studenten Djafar mit weißem Hemd, Krawatte und Anzug, das Haar kurz und gestylt. Dann gibt es plötzlich welche mit Vollbart, langem Haar, Pullover. Und auch die sexuelle Revolution in der Studentenbewegung gefiel dir gut, oder?

Djafar: Irgendwann kam ein deutscher Bekannter auf mich zu und sagte: "Du bist doch auch ein Linker. Warum läufst du mit Krawatte rum?" So einfach kam das Ende meiner alten Bekleidung. Und ja: Ich glaube noch heute, dass der Mensch nicht dazu gemacht ist, monogam zu leben.