Ludwig Greven ist Politik-Redakteur bei ZEIT ONLINE und freier Autor. 1956 in der ersten Generation der Baby-Boomer geboren, gehörte er zu den unmittelbaren Nach-68ern, die Mitte der 1970er Jahre ihr Studium aufnahmen und von den Exponenten der Studentenbewegung vor ihnen geprägt wurden, mit denen sie aber bis heute innerlich kämpfen. Er war in der Friedens- und Antiatomkraftbewegung aktiv, demonstrierte im Bonner Hofgarten gegen den Nato-Doppelbeschluss und in Brokdorf gegen das dortige AKW. Später entschied er sich für den Journalismus.

Als wir, die unmittelbar Nachgeborenen, Mitte der 1970er Jahre an die westdeutschen Universitäten strömten, war die Hochzeit der legendären Studentenbewegung längst vorbei. Die nachher so genannten 68er hatten die Hochschulen fast alle verlassen. Sie hatten entweder Examen gemacht oder sie hatten ihr Studium geschmissen, um sich ganz dem politischen Kampf zu widmen und als getreue Leninisten in Fabriken und Betrieben Arbeiter vergebens zur Mitrevolution anzustacheln. Manche geisterten noch als Assistenten und wissenschaftliche Hilfskräfte an den Unis herum, um später Professoren zu werden.

Andere hatten sich an anderer Stelle auf den berühmten Marsch durch die Institutionen gemacht. Sie wollten das "System", Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, nicht mehr umstürzen, sondern reformerisch verändern, was ihnen durchaus gelang. Sie wurden Lehrer, Journalisten, Beamte in den Ministerien und Behörden, Abgeordnete und Minister; sie gingen in die etablierten Parteien und Verbänden, in die Kulturbetrieben, in Unternehmen oder wurden selbst Unternehmer. Viele von ihnen machten Karriere, auch als sich die meisten längst von den Idealen ihrer wilden Jugend freigemacht hatten. Sie verdrängten die alte, noch von der NS- und der unmittelbaren Nachkriegszeit geprägte politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Elite, die sie als Studenten so heftig bekämpft hatten.

Überall hocken sie zum Teil noch heute in den Führungsetagen, warten auf ihre Pension und blicken teils nostalgisch-verklärend, teils milde oder beschämt lächelnd auf ihren damaligen Aufruhr zurück der vor einem halben Jahrhundert nach dem Tod des Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 die Republik erschütterte. Und der bis heute fortwirkt.







Als wir seinerzeit in ihre Fußstapfen traten und unsere eigene aufregende Zeit begannen, war die Rebellion unserer Vorgänger Geschichte geworden: als großes, aber auch abschreckendes Vorbild für uns. Als erregende Weitererzählung. Zerfallen in diverse kommunistische K-Gruppen (aus denen später die Grünen mit hervorgingen); in selbsterklärte Tupamaros, die in den terroristischen Untergrund gegangen waren, um mit Gewalt gegen das verhasste "System" und seine Funktionsträger "zurückzuschlagen", in Hippie-Kommunarden, Sektenanhänger und Aussteiger auf dem Land. Und in die vielen, wenn nicht meisten anderen, die dann doch brav Karriere machten, sofern sie sich überhaupt an der Revolte beteiligt hatten.

Wir, die ersten Jahrgänge der in den Wirtschaftswunderjahren der 1950er geborenen Baby-Boomer, wollten mit all dem nicht viel zu tun haben. Die allermeisten von uns jedenfalls nicht. Schließlich will ja jede neue Generation ihre eigenen Kämpfe ausfechten und nicht einfach nur die Altvorderen nachahmen.



Von Lenin bis Mao Zedong

Außerdem merkten wir schnell, dass der epochale Ruf der 68er, der uns von ihnen entgegenhallte, mit der Realität und unserem Leben nicht viel zu tun hatte. Vor den Mensen standen Nachläufer, die Zeitungen und Pamphlete der zahllosen, zum Ausgang der Studentenbewegung entstandenen und untereinander heftigst verfeindeten marxistischen, leninistischen, maoistischen, trotzkistischen, anarchistischen und sonstigen ideologischen Grüppchen und Parteien verteilten. Und an Büchertischen (die damals in Mode gekommen waren) auch noch andere kaum verständliche linke politische Literatur feilboten, von den marxistischen Klassikern bis zu den Werken von Lenin, Stalin und Mao Zedong. Was sollten wir damit anfangen? Und wem sollten wir uns, wenn, anschließen?

Sich nicht anzuschließen, war aber auch nicht so einfach. Denn ständig wurden wir von den Epigonen der 68er agitiert (auch so ein Wort, dass die älter gewordenen Jung-Akademiker von der von ihnen verehrten früheren Arbeiterbewegung übernommen hatten), uns in den politischen Kampf einzureihen. Und das wollten wir ja eigentlich auch. Nur dass es eben so war, wie Monty Python es später in dem Filmklassiker Das Leben des Brian so wunderbar treffend karikiert hat: "Kommt zu uns!" – "Seid ihr von der judäischen Volksfront?" – "Nein! Das sind unsere Feinde! Wir sind von der Volksfront zur Befreiung Judäas."