In vielen deutschen Pflegeheimen müssen die Bewohner Übergriffe des Personals erdulden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP), die am Donnerstag vorgestellt werden soll und über die die Süddeutsche Zeitung vorab berichtet. Das ZQP befragte demnach 250 Pflegedienstleister und Qualitätsbeauftragte in Pflegeheimen zu ihren Erfahrungen.

Fast zehn Prozent dieser Befragten gaben an, dass es "oft" oder "gelegentlich" zu körperlicher Gewalt gegen die Bewohner komme. Weitere 40 Prozent sprachen davon, dass dies "selten" geschehe. Zehn Prozent berichteten von freiheitsentziehenden Maßnahmen wie Fixierungen. Mehr als jeder vierte Befragte berichtete von verbalen Übergriffen, fast jeder fünfte berichtete davon, dass Alte und Kranke vernachlässigt würden.



Der ZQP-Vorsitzende Ralf Suhr forderte, dass diese Ergebnisse bei der Reform des Pflege-TÜVs berücksichtigt werden müssten. Eine Lösung könnten Angebote zur Gewaltprävention sein. 46 Prozent der Befragten gaben allerdings an, dass es bislang kein entsprechendes, speziell geschultes Personal für diese Problematik in ihren Einrichtungen gibt.