´Der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik kommt am 18.01.2017, dem letzten Tag seines Berufungsprozesses um seine Haftbedingungen, ins Berufungsgericht im Telemark Gefängnis in Skien (Norwegen). Breivik hat einem Medienbericht zufolge seinen Namen geändert. Die Osloer Zeitung «Verdens Gang» berichtete am Freitag unter Berufung auf das offizielle Namensregister, der Häftling heiße nun Fjotolf Hansen. (zu dpa «Medien: Massenmörder Breivik ändert Namen in Fjotolf Hansen» vom 09.06.2017) Foto: Lise Aaserud/NTB scanpix/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ [ Rechtehinweis: (c) dpa ]

© Lise Aaserud/NTB scanpix/AP/dpa